Βαρύ πένθος για την Ελένη Ράντου, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα.

Η γνωστή ηθοποιός είπε το δικό της «αντίο» μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας μια ρετρό φωτογραφία των γονιών της.

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».

H εξομολόγηση για τη μάχη της μητέρας της με την άνοια

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για τη μάχη της μητέρας της με την άνοια.

Η ηθοποιός είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν να βλέπει την κατάστασή της να επιδεινώνεται και είχε εξηγήσει ότι δούλευε πολύ για να αποσπά την προσοχή της.

«Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο».

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