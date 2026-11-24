Χωρίς τον Λούκα Μόντριτς θα αγωνιστεί η Μίλαν απέναντι στον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου (19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Κροάτης μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στα τελευταία λεπτά του αγώνα των «ροσονέρι» με τη Φροζινόνε και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

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