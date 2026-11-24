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Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο Μαρκόπουλου 17.00 Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας
Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού 19.00 ΑΕΚ – Άρης
Γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης» 19.00 Απολλώνιος – Ελπίς
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο ΜΕΤΣ 13.00 Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Γυμναστήριο Μίκρας 17.00 ΠΑΟΚ – Θέτις