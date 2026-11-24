Ένα περίπου μήνα μετά την ανάρτηση που είχε κάνει στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας πυρά στην ΚΕΔ, για την απόφαση ορισμού των διαιτητών Αθανάσιου Τζήλου και Φώτη Πολυχρόνη, ο Αχιλλέας Μπέος δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων.

Λίγο μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος είχε αφήσει αιχμές κατά της απόφασης της ΚΕΔ και του Στεφάν Λανουά να επαναφέρει στους ορισμούς των διαιτητών τους δύο διαιτητές που διερευνώνται από την Εισαγγελία για παράνομο στοιχηματισμό.

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