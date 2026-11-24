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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στην Αρκαδία, κοστίζοντας τη ζωή σε έναν οδηγό.
Σύμφωνα με το leonidion, το δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή «Μύτη», λίγο έξω από το Λεωνίδιο, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των Αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο του συμβάντος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από τα συντρίμμια.
Δυστυχώς, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε άμεσα σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Έρευνα για τα αίτια
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία εκτροπή.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2026