Θέση για τον θόρυβο που ξέσπασε μετά τη διαρροή του επίμαχου βίντεο με τον έντονο παρασκηνιακό τους καβγά πήραν σήμερα, στην έναρξη της εκπομπής τους στο OPEN, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Φανερά φορτισμένοι συναισθηματικά, αλλά με αιχμηρή διάθεση, οι δύο παρουσιαστές τοποθετήθηκαν δημόσια στον τηλεοπτικό αέρα, θέλοντας να βάλουν οριστικό φρένο στις φήμες και τις συζητήσεις που πυροδότησε η δημοσιοποίηση του υλικού.

Κάνοντας λόγο για μια στιγμιαία, ανθρώπινη ένταση διάρκειας μόλις δύο λεπτών, αποτέλεσμα της πίεσης της δουλειάς, υπογράμμισαν πως το θέμα έχει λήξει οριστικά μεταξύ τους, αφού οι σχέσεις της ομάδας είναι οικογενειακές. Ταυτόχρονα, καταδίκασαν ως κακόβουλη και ποινικά κολάσιμη πράξη την παράνομη καταγραφή και διαρροή μιας ιδιωτικής τους στιγμής από το πλατό, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως αυτός που ευθύνεται θα βρεθεί και θα υποστεί τις συνέπειες.

Όλα όσα είπαν στην έναρξη της σημερινής εκπομπής

«Υπέροχη Αθήνα, υπέροχα Χριστούγεννα, υπέροχη Κατερίνα. Χρόνια σου πολλά Κατερίνα μας. Να είσαι καλά και να έχεις ό,τι επιθυμείς. Να σε χαιρόμαστε όλοι, όλη η εκπομπή. Να είσαι πάντα γερή. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες, να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Και πάνω απ΄όλα υγεία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Επειδή εσύ ένιωσες χθες την ανάγκη να μου δώσεις μια αγκαλιά, ακόμα και αυτό κάποιοι είπαν ότι ήταν στημένο για να καλύψουμε ένα κλίμα που δημιουργήθηκε μεταξύ μας. Κανιβαλίστηκε μια αγκαλιά που ένιωσες να μου δώσεις. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ήταν μια στιγμή έντασης για την δική μας δουλειά. Όλο αυτό ήταν μόνο 2 λεπτά. Κάποιος κακόβουλος κατέγραψε αυτό το βίντεο μέσα από το κανάλι. Κατέγραψε μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε μεταξύ μας», είπε αρχικά στην έναρξη της εκπομπής ο Νίκος Στραβελάκης.

Στην συνέχεια η Κατερίνα Παπακωστοπούλου πήρε τον λόγο και είπε ότι: «Θα συμφωνήσω πολύ σωστά μαζί σου και θα τα συζητήσουμε όλα. Είμαστε συνεργάτες. Είμαστε μια οικογένεια στο ΟPEN και έχουμε και έχουμε και εμείς τις δικές μας οικογένειας. Να λύσουμε, να προχωρήσουμε γιατί δεν έγινε και κάτι. Έχει τελειώσει, απλά για να σταματήσει ο κανιβαλισμός παιδιά. Το ήθος και η αξιοπρέπεια μου με οδηγεί σήμερα να σας πω ότι.. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε, προχωρήσαμε. Το να δεχόμαστε από τα άλλα κανάλια κριτική, δεν δεχόμαστε να παραδίδεται μαθήματα ηθικής όταν κι άλλοι συνάδελφοι έχετε δείξει στο παρελθόν τον δικό σας χαρακτήρα. Είμαστε μια εκπομπή που δεν κάνουμε κουτσομπολιό και δεν ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων».

«Τιμώ όλους τους συναδέλφους μου για όποια δουλειά κάνουν. Φέραμε όλη την ζώνη στο ενημερωτικό κομμάτι και ωθήσαμε κι άλλες εκπομπές να έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμάς. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί η επιτυχία και ότι με πολύ μικρότερα μέσα κερδίζουμε τους ανταγωνιστές. Μην κάνουμε σόου για να κερδίζουμε τηλεθέαση κανιβαλίζοντας τους συναδέλφους μας.

Όποιος έκανε αυτή την κακόβουλη πράξη που είναι ποινικά κολάσιμη θα εντοπιστεί και θα τιμωρηθεί. Θεωρώ απαράδεκτο ότι καταγράφηκε αυτή την ιδιωτική στιγμή. Οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται κατηγορηματικά. Τέτοιες πράξεις για όποιον τις κάνει δεν τιμά κανέναν. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι πάντα. Να το σταματήσουμε κάπου εδώ όλο αυτό.

Η δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του βίντεο είναι μια ιδιωτική στιγμή. Το λέω προστατεύοντας τα δικά μας συμφέροντα. Ο κανιβαλισμός έχει τα όριά του και ειδικά από συναδέλφους.

Το τι θα κάνουμε εμείς σε ανθρώπινο επίπεδο, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο έξω από όλο αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν τι είμαστε ο καθένας από εμάς. Είμαστε μια οικογένεια, μπαίνουμε στα σπίτια των τηλεθεατών και γνωριζόμαστε από παιδάκια.»

govastiletto.gr -Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τι είπε για τη διαρροή του βίντεο από τον καβγά Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου