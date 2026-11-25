Τη δυσαρέσκειά της για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από διάφορα μέσα ενημέρωσης και τηλεοπτικές εκπομπές, προκειμένου να φτιάξουν εικόνες του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε δημόσια η αδερφή του, Μαρία. Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, κάλεσε όσους ετοιμάζουν σχετικά γραφικά και ρεπορτάζ να επιλέγουν πραγματικές φωτογραφίες του τραγουδιστή, αποφεύγοντας τις ψηφιακές αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του.

Απευθυνόμενη ξεκάθαρα στις ιστοσελίδες και τα κανάλια που επεξεργάζονται ή παράγουν μέσω AI στιγμιότυπα του αδερφού της, η Μαρία Μαζωνάκη υπογράμμισε πως υπάρχει ήδη άφθονο, αξιόλογο φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη, καθιστώντας περιττή οποιαδήποτε τεχνητή παρέμβαση στο πρόσωπο και το χαμόγελό του.

«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες. Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)

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