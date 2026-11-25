Θέση για το ξαφνικό τέλος της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με το «Χαμογέλα και πάλι» πήρε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Κοκλώνης, θέλοντας να βάλει φρένο στις φήμες που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες στον τηλεοπτικό χώρο.

Οι ρεπόρτερ της εκπομπής «Το Πρωινό» εντόπισαν τον παραγωγό και παρουσιαστή το βράδυ της Δευτέρας στα παρασκήνια του MadWalk, ρωτώντας τον για τις εξελίξεις στην πρωινή εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA. Αν και ο Νίκος Κοκλώνης απέφυγε να αποκαλύψει το παρασκήνιο της αποχώρησης, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ποιες είναι πλέον οι σχέσεις του με τον δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Barking Well Media επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως η συνεργασία του Νίκου Συρίγου με την εταιρεία παραγωγής συνεχίζεται κανονικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία του στο πάνελ της εκπομπής του MEGA. Μάλιστα, ο παραγωγός άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να δούμε ξανά πολύ σύντομα τον δημοσιογράφο στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αυτή τη φορά όμως μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό project, δείχνοντας πως οι σχέσεις των δύο ανδρών παραμένουν άριστες.

Οι δηλώσεις του Κοκλώνη στην κάμερα

«Ο Νίκος Συρίγος συνεχίζει στη Barking Well, για αυτό και βγάλαμε την ανακοίνωση. Πολλές φορές κάποια πράγματα είναι πάνω από εμάς, αλλά οφείλουμε ως επαγγελματίες να τα σεβαστούμε και όχι μόνο αυτό, αλλά και να προχωρήσουμε παρακάτω. Σύντομα έρχεται το τι θα κάνει ο Νίκος στην τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παραγωγός, δίνοντας τροφή για νέα σχόλια σχετικά με το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του δημοσιογράφου.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, ενώ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα στο οποίο θα αξιοποιηθεί ο δημοσιογράφος.

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