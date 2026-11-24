Μείωση κατά 1,3% κατέγραψε ο πραγματικός κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο —εξαιρουμένων των τροφίμων, των οχημάτων και των καυσίμων— κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) επί των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Παρότι σε ονομαστικούς όρους ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά 2,7% (ή 552,2 εκατ. ευρώ), αγγίζοντας τα 20,9 δισ. ευρώ έναντι 20,4 δισ. ευρώ το 2025, η επίδοση αυτή απορροφήθηκε πλήρως από τον μέσο πληθωρισμό του 4%.

Η οριακή ανάκαμψη του τρίτου τριμήνου κατά 0,5% σε πραγματικές τιμές (με τζίρο 7,9 δισ. ευρώ), που στηρίχθηκε στον τουρισμό και την προσωρινή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 4,1%, δεν στάθηκε ικανή να καλύψει τις απώλειες του πρώτου (-0,8%) και του δεύτερου τριμήνου (-3,7%).

Ανισοβαρής εικόνα ανά μέγεθος επιχείρησης και κλάδο

Η πορεία της αγοράς αποκαλύπτει έντονες ανισότητες ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους και τις μικρότερες εμπορικές μονάδες. Στο εννεάμηνο, οι μεγάλες επιχειρήσεις περιόρισαν τις πραγματικές απώλειές τους στο 0,7%, καταγράφοντας μάλιστα ισχυρή άνοδο 2,7% το καλοκαίρι.

Αντιθέτως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχώρησαν συνολικά κατά 1,5% στο εννεάμηνο, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις —που παράγουν το 48,8% του κλαδικού τζίρου— να βυθίζονται κατά 3,1%, συμπληρώνοντας τρία συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης. Θετικό πρόσημο στο εννεάμηνο διατήρησαν μόνο οι μικρές (+1,1%) και οι μεσαίες επιχειρήσεις (+2,5%).

Σε επίπεδο προϊόντων, τη μεγαλύτερη πραγματική άνοδο σημείωσαν τα ρολόγια και κοσμήματα (+5,2%), τα σιδηρικά και χρώματα (+4,6%), τα μεταχειρισμένα είδη (+3,6%), ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (+3,2%) και τα υποδήματα (+2,6%), ενώ τις βαρύτερες απώλειες υπέστησαν τα κλωστοϋφαντουργικά (-8%), τα βιβλία (-5,4%), η γραφική ύλη (-5%) και τα έπιπλα (-4,7%).

Αρνητικό πρόσημο σε όλες τις περιφέρειες στο εννεάμηνο

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η εικόνα του εννεαμήνου υπήρξε καθολικά αρνητική σε πραγματικούς όρους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, παρά τη θετική ονομαστική μεταβολή.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Πελοπόννησος (-3,8%), η Στερεά Ελλάδα (-3,3%) και η Δυτική Ελλάδα (-3,3%), ακολουθούμενες από τα Ιόνια Νησιά (-2,4%), την Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία (-2,2%), την Κρήτη (-2,1%) και το Νότιο Αιγαίο (-2%).

Μικρότερη υποχώρηση σημειώθηκε στην Ήπειρο (-1%), στη Δυτική Μακεδονία και την Αττική (-0,7%), στη Θεσσαλία (-0,6%) και στο Βόρειο Αιγαίο (-0,5%). Ακόμη και κατά το θερινό τρίμηνο, η ελαφρά ανάκαμψη στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην Αττική —όπου συγκεντρώνεται το 55,4% του τζίρου— καθώς σε εννέα περιφέρειες οι πραγματικές πωλήσεις συνέχισαν να υποχωρούν.

Ακάλυπτες επιταγές, τουριστική υστέρηση και οι παρεμβάσεις που ζητά η ΕΣΕΕ

Πέρα από την κάμψη της κατανάλωσης, η αγορά πιέζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, όπως η ενέργεια, τα μισθώματα και οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τα στοιχεία του Τειρεσία δείχνουν ότι στο εννεάμηνο σφραγίστηκαν 2.658 επιταγές αξίας 56,98 εκατ. ευρώ, με τη μέση αξία ανά επιταγή να ανεβαίνει στις 21.400 ευρώ, από 18.000 ευρώ πέρυσι.

Ταυτόχρονα, η ΕΣΕΕ επισημαίνει την απουσία μηχανισμού διάχυσης των τουριστικών εσόδων στο εμπόριο, καθώς η άνοδος κατά 9,7% στις τουριστικές εισπράξεις του οκταμήνου δεν πέρασε στα εμπορικά καταστήματα.

Με τον πληθωρισμό να αναζωπυρώνεται στο 5,7% τον Οκτώβριο, ενόψει της εορταστικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Σταύρος Καφούνης, ζητά άμεση ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές επιχειρήσεις, ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού απέναντι στις πλατφόρμες τρίτων χωρών και στρατηγική σύνδεση του τουρισμού με το ελληνικό εμπόριο.