Στην υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) τριετούς διάρκειας προχώρησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Η συμφωνία, που επετεύχθη έπειτα από πολύμηνες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις, προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις και σημαντικές θεσμικές ρυθμίσεις, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο απασχόλησης στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς ανακοίνωση ποσοστών

Όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, οι νέες ρυθμίσεις κατοχυρώνουν ικανοποιητικούς όρους εργασίας και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες που γεννούν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

Αν και δεν δημοσιοποιείται το ακριβές ύψος των μισθολογικών αυξήσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι η συμφωνία αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του λιμανιού, χάρη στην εμπειρία και την κατάρτισή τους.

Συνεχής επαγρύπνηση και αιτήματα για το βιοτικό επίπεδο

Παρά τη θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ξεκαθαρίζουν ότι η υπογραφή της σύμβασης δεν σηματοδοτεί το τέλος των διεκδικήσεών τους.

Αντιθέτως, δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν στενά την πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις τους για την περαιτέρω αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών.

Τέλος, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πορεία του κόστους ζωής, καθώς και για την κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του εισοδήματος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.