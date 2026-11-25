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Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η υποχώρηση της μετοχής της Nvidia κατά σχεδόν 6% παρέσυρε κι άλλες που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να κλονίσει όλη την αγορά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 423,39 μονάδων (+0,85%), στις 50.018,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 356,02 μονάδων (–1,48%), στις 23.733,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,08 μονάδων (–0,50%), στις 7.201,09 μονάδες.