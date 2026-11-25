Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (24/11) ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε νάρκη ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το πλοίο στοχοποιήθηκε αφότου απενεργοποίησε τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση του, αρνούμενο να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ιρανικών Αρχών.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.