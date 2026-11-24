Ο Ελληνοκύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου συζήτησε με τον Αμερικανό οικονομολόγο και καθηγητή Jeffrey Sachs περί Οικονομικής Ιστορίας και Γεωπολιτικής.

Η παγκόσμια οικονομική ανισότητα αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας. Η ανάλυση του Οικονομολόγου παρακολουθεί την πορεία από την «Εποχή της Απόκλισης»—όπου η αποικιοκρατική πολιτική της Βρετανίας στέρησε από τις αποικίες τη βιομηχανική και εκπαιδευτική ανάπτυξη—μέχρι τη μεταπολεμική αποαποικιοποίηση, αναδεικνύοντας τη μαζική εκπαίδευση ως τον καθοριστικό καταλύτη για την οικονομική χειραφέτηση των νέων ανεξάρτητων κρατών.

Όπως ανέφερε ο Jeffrey Sachs, «οι Βρετανοί ήταν απαίσιοι, επειδή έχουν τη χειρότερη αυτοκρατορική νοοτροπία από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο». Εξηγώντας τις ρίζες αυτής της κυριαρχίας, σημείωσε πως η Βρετανία εκβιομηχανίστηκε πρώτη γύρω στο 1700, με αποτέλεσμα η διαφορά οικονομικής ισχύος να μεταφραστεί σε γεωπολιτική αυτοκρατορική ισχύ.

«Πήγε στο εξωτερικό και έλιωσε στο ξύλο τον υπόλοιπο κόσμο βασικά. Αποίκισε πλήρως την Ινδική υποήπειρο, εισέβαλε στην Κίνα το 1839 και κατέλαβε μεγάλο μέρος της Αφρικής και της Αμερικής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους μηχανισμούς εκμετάλλευσης, ο οικονομολόγος υπογράμμισε πως «ο πρώτος κανόνας της αυτοκρατορίας είναι ότι αφαιρείς από τις αποικίες σου, τους παίρνεις τους πόρους, τις κρατάς φτωχές και τις κρατάς αμόρφωτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποικιοκράτες αρνούνταν συστηματικά να ιδρύσουν σχολεία, με αποτέλεσμα τα ποσοστά αλφαβητισμού το 1950 να περιορίζονται μόλις στο 5%, ενώ σε ορισμένες χώρες υπήρχαν μόλις τέσσερα ή πέντε άτομα με λυκειακή εκπαίδευση σε πληθυσμούς εκατομμυρίων.

«Αφού η εκπαίδευση είναι η κύρια οδός για την οικονομική ανάπτυξη, οι αποικίες παντού έμειναν όλο και πιο πίσω», είπε ο Sachs.

Περιγράφοντας το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου, επισήμανε ότι ενώ η τεχνολογία βελτιωνόταν στην Ευρώπη, στις αποικίες επικρατούσαν μόνο οι φυτείες και η εξόρυξη πόρων, χωρίς ανάπτυξη βιομηχανίας βασισμένης σε δεξιότητες.

«Το χάσμα εξουσίας διευρύνθηκε από το 1800 ως το 1950. Την αποκαλούμε “Εποχή της οικονομικής απόκλισης”. Και έτσι, ο κόσμος χωρίστηκε στις λεγόμενες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την περίοδο μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα ιδιαίτερα βίαιη.

Η ανατροπή αυτού του σκηνικού ήρθε μέσα από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις. Όπως εξήγησε ο Sachs, η Ευρώπη βίωσε δύο καταστροφικούς «εμφύλιους πολέμους» —τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο— με τη Μεγάλη Ύφεση στο ενδιάμεσο.

«Μέχρι το 1945 η Ευρώπη είχε εξαντληθεί. Οι θάνατοι και οι καταστροφές ήταν τόσο τεράστιες που κάθε ενέργεια κατευθύνθηκε προς την ανοικοδόμηση και όχι προς τις αποικίες», είπε, προσθέτοντας ότι η εποχή των αποκλίσεων μετατράπηκε σταδιακά σε εποχή σύγκλισης.

Έτσι, μεταξύ του 1945 και της δεκαετίας του 1970, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες κατέρρευσαν, είτε επειδή παραχώρησαν ανεξαρτησία είτε μέσω απελευθερωτικών πολέμων. Κλείνοντας την ανάλυσή του, ο Jeffrey Sachs στάθηκε στη καθοριστική αλλαγή που ακολούθησε την απελευθέρωση:

«Είχατε τώρα ανεξάρτητα έθνη και σχεδόν το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να εισάγουν μαζικό αλφαβητισμό και μαζική εκπαίδευση. Ξαφνικά, οι οικονομίες αυτές μπόρεσαν να αρχίσουν να αναπτύσσονται, καθώς ήταν πλέον σε θέση να κάνουν πράγματα που οι αυτοκρατορικοί αφέντες τους δεν τους επέτρεπαν να κάνουν».

Δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους: