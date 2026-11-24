Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπάρχει κάτι βαθύτερα ανησυχητικό από την ίδια τη διαφωνία: η απαίτηση να μη διατυπώνεται.

Η αντίληψη ότι ο δημόσιος λόγος οφείλει να είναι ακίνδυνος, η κριτική ευχάριστη και η σκέψη αποδεκτή μόνον εφόσον δεν διαταράσσει την αυτάρεσκη ησυχία εκείνων που αισθάνονται ότι θίγονται.

Πρόκειται για μια αντίληψη που δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία.

Έχει σχέση με την επιθυμία ελέγχου της.

Και όταν η διαφωνία δεν αντιμετωπίζεται με επιχειρήματα, αλλά με προειδοποιήσεις για δικαστικές ενέργειες, ανακύπτει ένα ερώτημα που υπερβαίνει κατά πολύ μια προσωπική αντιπαράθεση:

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ;

Πρόσφατα, μετά τη δημοσίευση του άρθρου μου «Ποιος Ποτσέπης; — Πολύς θόρυβος για το τίποτα!», δέχθηκα από πρόσωπο που δεν γνωρίζω και δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναφορές σε ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες εις βάρος μου.

Δεν γνωρίζω ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την αντίδραση. Δεν γνωρίζω εάν συνδέεται με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο δημοσίευμά μου.

Και δεν πρόκειται να αποδώσω σε κανέναν ευθύνες που δεν προκύπτουν από αποδείξεις.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην υπεύθυνη δημόσια τοποθέτηση και στην αυθαίρετη καταγγελία.

Αλλά υπάρχει και κάτι που οφείλω να ξεκαθαρίσω.

ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.

ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΑΣΥΛΙΑ

Το άρθρο μου για τον Ποτσέπη δεν αποτελούσε προσωπική διαμάχη.

Αποτελούσε μια δημόσια τοποθέτηση για τη σύγχυση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία ανάμεσα στην αναγνωρισιμότητα και τη σπουδαιότητα.

Έθεσα ένα απλό ερώτημα: γιατί η δημόσια προβολή ενός προσώπου αντιμετωπίζεται τόσο συχνά ως αυταπόδεικτη ένδειξη κοινωνικής αξίας;

Δεν αμφισβήτησα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κανενός. Δεν διεκδίκησα το δικαίωμα να καταδικάζω ανθρώπους.

Αμφισβήτησα τα κριτήρια με τα οποία η εποχή μας κατασκευάζει τη δημοσιότητα και απονέμει δημόσια σημασία.

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΩ.

Η αναγνωρισιμότητα δεν είναι πνευματικό επίτευγμα από μόνη της. Η τηλεοπτική προβολή δεν αποτελεί πιστοποιητικό κοινωνικής προσφοράς. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ένα πρόσωπο στις οθόνες δεν προσδιορίζει την αξία του έργου του.

Αυτές είναι αξιολογικές κρίσεις που μπορούν να συζητηθούν, να αμφισβητηθούν και να αντικρουστούν.

Δεν αποτελούν, όμως, από μόνες τους λόγο για να εγκαταλείψει ένας αρθρογράφος τη δημόσια κριτική.

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.

Η δημόσια παρουσία συνοδεύεται από δημόσια αξιολόγηση.

Και η αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωμένη να καταλήγει σε έπαινο.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΦΟΒΗΤΡΟ ΟΥΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Θα ήταν θεσμικά ανεύθυνο να ισχυριστώ ότι η προαναγγελία μιας δικαστικής προσφυγής συνιστά αυτομάτως παράνομη απειλή.

Δεν συνιστά.

Κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσει δικαστική προστασία εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του.

Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε διαφωνεί με τα γραφόμενά μου.

Αλλά η επίκληση μιας ενδεχόμενης δικαστικής διαδικασίας δεν αποτελεί από μόνη της απάντηση στην ουσία ενός άρθρου.

Δεν αποδεικνύει ότι μια κρίση είναι λανθασμένη.

Δεν αναιρεί ένα επιχείρημα.

Δεν υποκαθιστά την ανάγκη τεκμηριωμένου αντιλόγου.

Η Δικαιοσύνη έχει τη δική της αποστολή. Ο δημόσιος διάλογος τη δική του.

Και η σύγχυση αυτών των δύο πεδίων δεν υπηρετεί κανένα από τα δύο.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ — ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΟΧΛΟΥΝ — ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ.

Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δεν θεωρώ ότι η ανωνυμία αποτελεί απόδειξη δειλίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ανωνυμία προστατεύει ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα.

Άλλο, όμως, η προστασία της ταυτότητας και άλλο η ποιότητα του δημόσιου λόγου.

Ο ανώνυμος επικριτής έχει δικαίωμα να διαφωνεί μαζί μου.

Έχει δικαίωμα να θεωρεί το άρθρο μου υπερβολικό, άστοχο, ακόμη και άδικο.

Έχει δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο προστασίας των συμφερόντων του, εφόσον νομιμοποιείται προς τούτο.

Δεν έχει, όμως, κανένα προνόμιο να απαιτεί την αποδοχή των απόψεών του χωρίς αντίλογο.

Και εγώ δεν έχω καμία υποχρέωση να αντιμετωπίζω την ανώνυμη αποδοκιμασία ως ανώτερη αυθεντία.

Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ — ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ.

Το κύρος μιας άποψης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το όνομα εκείνου που την εκφέρει.

Εξαρτάται από την ποιότητα της σκέψης που τη στηρίζει.

ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ — ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Δεν υπήρξα ποτέ υπέρμαχος της αντίληψης ότι ο αρθρογράφος δικαιούται να γράφει οτιδήποτε χωρίς ευθύνη.

Η ελευθερία του λόγου δεν είναι άδεια για συκοφαντία.

Δεν είναι δικαίωμα παραποίησης γεγονότων.

Δεν είναι ασυλία απέναντι στον νόμο.

Είναι η δυνατότητα να διατυπώνεις ελεύθερα τη σκέψη σου, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την ευθύνη της.

Οφείλω να μπορώ να υπερασπιστώ όσα γράφω.

Οφείλω να διορθώσω όσα ενδεχομένως αποδειχθούν ανακριβή.

Οφείλω να σέβομαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ακόμη και εκείνων που επικρίνω αυστηρότερα.

Αλλά δεν οφείλω να μετατρέψω την αρθρογραφία μου σε άσκηση δημόσιας αβροφροσύνης.

Δεν οφείλω να αποσιωπώ την κρίση μου για να αποφύγω τη δυσαρέσκεια.

Δεν οφείλω να συγχέω τη νηφαλιότητα με την υποχώρηση.

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ — Η ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗ — ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ!

Αν κάποιος επιλέξει να απαντήσει δικαστικά, θα αντιμετωπίσω τη διαδικασία με τον σεβασμό που απαιτεί ο θεσμός της Δικαιοσύνης.

Αν επιλέξει να απαντήσει δημοσίως, θα διαβάσω τα επιχειρήματά του.

Αν αποδείξει ότι έσφαλα, θα αναλάβω την ευθύνη μου.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψω την άποψή μου επειδή κάποιος διαφωνεί μαζί της.

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Υπογράφω τα κείμενά μου με το ονοματεπώνυμό μου.

Όχι επειδή θεωρώ ότι το όνομά μου προσδίδει αυτομάτως αξία σε όσα γράφω.

Αλλά επειδή η υπογραφή σημαίνει ανάληψη ευθύνης.

Σημαίνει ότι οι κρίσεις μου μπορούν να ελεγχθούν, να αντικρουστούν, να αξιολογηθούν.

Σημαίνει ότι δεν ζητώ από τους αναγνώστες να με πιστέψουν επειδή γράφω.

Τους ζητώ να εξετάσουν όσα γράφω.

Αυτός είναι ο μόνος σεβασμός που αξίζει να διεκδικεί ένας άνθρωπος του δημόσιου λόγου.

Όχι ο σεβασμός που επιβάλλεται.

Ο σεβασμός που κερδίζεται.

Και κερδίζεται με τη συνέπεια, την τεκμηρίωση, το θάρρος της γνώμης και την προθυμία της αυτοκριτικής.

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ. ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ — ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΡΙΖΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ — Η ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Δεν πρόκειται να παρουσιάσω μια προσωπική αντιπαράθεση ως ιστορική μάχη.

Δεν θα αναγορεύσω έναν ανώνυμο επικριτή σε σύμβολο κάποιας υποτιθέμενης παντοδύναμης απειλής.

Δεν χρειάζομαι ούτε εχθρούς ούτε μάρτυρες για να δικαιολογήσω την παρουσία μου στον δημόσιο λόγο.

Χρειάζομαι μόνο τη δυνατότητα να σκέφτομαι, να γράφω και να αναλαμβάνω την ευθύνη των λέξεών μου.

Αυτό υπερασπίζομαι.

Γιατί η ελευθερία της έκφρασης δεν δοκιμάζεται όταν όλοι χειροκροτούν.

Δοκιμάζεται όταν κάποιος διαφωνεί.

Όταν κάποιος ενοχλείται.

Όταν η εύκολη επιλογή θα ήταν να αποσύρεις τη σκέψη σου για να εξασφαλίσεις την ησυχία σου.

Και τότε ακριβώς αποκαλύπτεται το πραγματικό περιεχόμενο της ανεξαρτησίας.

ΔΕΝ ΜΕ ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ —

ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ —

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΥ.

Αλλά ούτε ζητώ να εξαιρεθώ από τις συνέπειες όσων υπογράφω.

Γιατί όποιος επικαλείται την ελευθερία χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη, την υποβιβάζει σε προσωπικό προνόμιο.

Και όποιος απαιτεί ευθύνη χωρίς να αναγνωρίζει ελευθερία, την υποβιβάζει σε μηχανισμό συμμόρφωσης.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ.

ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΟΥΝ.

Αυτή είναι η δική μου θέση.

Και αυτή δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί ή ποιος επικαλείται τη Δικαιοσύνη.

ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΤΑΓΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ!