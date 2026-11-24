Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, Έντουαρντ Ιορντανέσκου, γιος του Άνχελ, θα είναι ο νέος τεχνικός της Γουότφορντ. Ο 48χρονος Ρουμάνος κόουτς είναι χωρίς δουλειά από τον Οκτώβριο του 2025, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο της Λέγκια Βαρσοβίας και θα αντικαταστήσει τον Αλέσιο Ντιονίζι.

Ο 45χρονος Ιταλός κόουτς, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Χέρτφορντσαϊρ το περασμένο καλοκαίρι, απολύθηκε, καθώς η ομάδα βρίσκεται πλέον στην 21η θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Ντιονίζι έγινε έτσι ο 20ος προπονητής που βρέθηκε στον πάγκο της Γουότφορντ την τελευταία δεκαετία και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου!

Ο Ιορντανέσκου πέρασε από την Ελλάδα και τον πάγκο του Πανιωνίου, την ίδια χρονιά που ο διάσημος πατέρας του ήταν στον πάγκο της εθνικής.