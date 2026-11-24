Περισσότερες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Πολωνίας και Θεσσαλονίκης αναμένεται να προστεθούν στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών το καλοκαίρι του 2027, δημιουργώντας ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τις τουριστικές ροές προς την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής (ΤΟΧ), η αναβάθμιση της αεροπορικής προσβασιμότητας θέτει ισχυρές βάσεις για την προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου αριθμού Πολωνών επισκεπτών τη νέα τουριστική περίοδο.

Τα νέα δρομολόγια που προστίθενται στο δίκτυο

Πέρα από την υφιστάμενη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Κρακοβία μέσω της Ryanair, από την έναρξη της θερινής περιόδου του 2027 δρομολογούνται νέα απευθείας δρομολόγια που διευρύνουν σημαντικά το δίκτυο.

Συγκεκριμένα, προστίθενται απευθείας πτήσεις από και προς τη Βαρσοβία, τόσο με την LOT Polish Airlines, όσο και με τη Ryanair (μέσω του αεροδρομίου Modlin), ενώ το πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω με την απευθείας σύνδεση με το Πόζναν, επίσης από τη Ryanair.

Ισχυρές συμφωνίες με tour operators και παρουσία στη Βαρσοβία

Η θετική αυτή δυναμική επισφραγίστηκε με την παρουσία του ΤΟΧ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITTF Warsaw 2026, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, ο προορισμός ενισχύει τις συνεργασίες του με κορυφαίους πολωνικούς τουριστικούς οργανισμούς, όπως οι Rainbow Tours και Grecos, ενώ καθοριστική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη της Χαλκιδικής στα προγράμματα της TUI Poland με απευθείας εβδομαδιαία πτήση τσάρτερ.