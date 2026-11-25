Προσωρινός ανάδοχος για το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται η AKTOR, επικρατώντας μεταξύ πέντε ανταγωνιστικών κατασκευαστικών σχημάτων στον διαγωνισμό προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Οι προσφορές και οι εκπτώσεις των διεκδικητών

Ο όμιλος κατέθεσε την υψηλότερη έκπτωση της διαδικασίας, η οποία ανήλθε στο 31%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη ΜΕΤΚΑ με ποσοστό 28,5%.

Στην κατάταξη των προσφορών ακολούθησαν η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ με έκπτωση 17%, η ΑΒΑΞ με 14%, η ΤΕΡΝΑ με 11% και η ΕΚΤΕΡ με 7,4%.

Το προφίλ και οι παρεμβάσεις του έργου

Το εγχείρημα, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, αφορά την ανάπλαση συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, η κατασκευή δύο νέων σύγχρονων εκθεσιακών κτιρίων, η ριζική αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης», καθώς και η δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης.

Χρονοδιάγραμμα και επιχειρησιακές προκλήσεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βασική πρόκληση για τους συντελεστές του έργου αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΘ παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών.