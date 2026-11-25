Μετά τα απανωτά sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αριστουργηματική παράσταση επιστρέφει και πάλι στην Αθήνα στην πολυτελή αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος στο Ωδείο Αθηνών για τις τελευταίες παραστάσεις Κυριακή 29 Νοεμβρίου και Σάββατο 5 Δεκεμβρίου.

Η παράσταση έχει μαγέψει κοινό και κριτικούς, αποτελεί ομολογουμένως ένα σπάνιο θέαμα, ο θεατής μεταφέρεται στην εποχή του Ρομαντισμού στα σαλόνια του Παρισιού, στο Μοναστήρι της Μαγιόρκα, στο εξοχικό της Νοχάν στις σκέψεις και τα συναισθήματα του Σοπέν. Η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού. Πρόκειται για μια μοναδική και σπανιότατη παράσταση, σπουδαίων ερμηνειών.

Τον Σοπέν θα ζωντανέψει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ένας ηθοποιός με ισχυρό αποτύπωμά στη θεατρική τέχνη και στον κινηματογράφο, γνωστός ως πρωταγωνιστής στις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη ( Μικρά Αγγλία, Το Τελευταίο Σημείωμα) καθώς και σε σειρές της ΕΡΤ (Το Τελευταίο Νησί & η Μεγάλη Χίμαιρα) κ.α. και μαζί με την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου η οποία ερμηνεύει τα αριστουργήματά του στο πιάνο.

Οι δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα ενώσουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους υπηρετώντας ο καθένας την τέχνη του.

Κουστούμια και έπιπλα εποχής μας μεταφέρουν στην εποχή του Ρομαντισμού. Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι, τη Βαρσοβία τη Βιέννη τη Μαγιόρκα, όπου έζησε ο συνθέτης.

Τον Σοπέν θα ζωντανέψει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ένας ηθοποιός με ισχυρό αποτύπωμά στη θεατρική τέχνη και στον κινηματογράφο, γνωστός ως πρωταγωνιστής στις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη ( Μικρά Αγγλία, Το Τελευταίο Σημείωμα) καθώς και σε σειρές της ΕΡΤ (Το Τελευταίο Νησί & η Μεγάλη Χίμαιρα) κ.α..και μαζί με την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου η οποία ερμηνεύει τα αριστουργήματά του στο πιάνο.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν σε νεαρή ηλικία, το 1830, θα εγκαταλείψει την πατρίδα του, για να σωθεί από τις φλόγες του κατακτητή και να κυνηγήσει τα όνειρα του. Ταλαιπωρημένος και μόνος θα καταφέρει να ταξιδέψει και να φτάσει στο Παρίσι, γρήγορα θα γοητεύσει τα μουσικά σαλόνια της Γαλλικής πρωτεύουσας και θα κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης.

Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής (Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α) και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με τη μουσική του

Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με την θλίψη της κατακτημένης του πατρίδας, μακριά από τους δικούς του και θα στέλνει οικονομική βοήθεια στον αγώνα για την απελευθέρωση. «Όταν πεθάνω, θέλω η καρδιά μου να ταφεί στη Βαρσοβία» ζήτησε, όπως και έγινε.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν θα μας χαρίσει υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή, τα οποία θα ακούσουμε στην παράσταση.

Σταθμός στην ζωή του, ο έρωτας του με τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλληνα διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα. Θα ζήσει μαζί της έναν θυελλώδη έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από την σχέση τους.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται. « …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9 & Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 &Op. 33, Φαντασία ImpromptuOp. 66, Παραλλαγές “La ci darem la mano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, Grand Polonaise brillante, Op. 22.

Επί σκηνής οι διακεκριμένοι μουσικοί o σπουδαίος βιολονίστας Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο αριστοτέχνης Αλέξανδρος Μποτίνης στο βιολοντσέλο.

Τη δραματουργία, τα κείμενα και την ενδυματολογία έχει επιμεληθεί η θεατρολόγος Ελισάβετ Παπαγεωργίου η οποία χαρίζει την φωνή της στην Γεωργία Σάνδη.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και την θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του χρόνια προδομένος από την καρδιά του, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Έφυγε αφήνοντας ένα έργο που διαπερνά τον χρόνο και αγγίζει βαθιά την ψυχή του ανθρώπου.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ώρα παράστασης 6.00 μ.μ.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου ώρες παραστάσεων 6.30μμ & 9.00 μ.μ.

Τιμές εισιτήριων 16,18,20,25, 30,40 euro

Προπώληση more.com και στα καταστήματα Public.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-imerologia-tou-frenterik-sopen/