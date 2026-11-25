Αν και η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Τζον Τουρτούρο νιώθει ότι ακόμα βρίσκεται στην αρχή.

Ο ηθοποιός και δημιουργός ταινιών τιμήθηκε με ειδικό βραβείο στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές κατά τη διάρκεια τελετής το βράδυ της Κυριακής (22/11) στο Palais des Congrès.

Εκεί, έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα, ενώ ο ίδιος αναπαρέστησε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του μπόουλινγκ που έκανε όταν υποδύθηκε τον Χεσούς Κιντάνα, στην ταινία «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι». Στη συνέχεια, εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία σχετικά με τη φιλοσοφία του έργου του, αναφέροντας ότι την κληρονόμησε από τους γονείς του, σύμφωνα με το Variety.

«Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που κερδίζω καλά χρήματα ως ηθοποιός, μερικές φορές ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, κάνοντας κάτι που αγαπώ βαθιά. Το να δίνεις όλο σου τον εαυτό σε αυτό που κάνεις είναι κάτι που έμαθα από τους γονείς μου» είπε ο Τουρτούρο. «Μου δίδαξαν ότι μια δουλειά που έχει γίνει καλά καθορίζει ποιος είσαι. Το να χτίζεις ένα σπίτι, να φτιάχνεις ένα φόρεμα, έγινε τούβλο τούβλο, βελονιά βελονιά» σημείωσε.

Ο Τζον Τουρτούρο χαρακτήρισε τη δημιουργία ταινιών «μαγεία και ομορφιά της ζωής» και «μια προσφορά που ελπίζεις ότι οι άλλοι θα δεχτούν με ανοιχτές καρδιές».

«Ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο Τσέζαρε Παβέζε, είπε κάποτε ότι το μόνο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι να ξεκινάς. Και εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου αρχάριο από πολλές απόψεις» κατέληξε. «Για μένα, όταν κάνω μια δουλειά, κάθε δουλειά είναι σαν μια πρώτη αγάπη. Και θεωρώ αυτό το βραβείο μια ενθάρρυνση να συνεχίσω να προσπαθώ» τόνισε.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Τουρτούρο πριν από την προβολή της καινούριας του ταινίας «The Only Living Pickpocket in New York, παρουσία του σκηνοθέτη Νόα Σέγκαν και του παραγωγού Ράιαν Τζόνσον. Στο αστυνομικό θρίλερ, ο Τουρτούρο υποδύεται έναν ηλικιωμένο πορτοφολά, ο οποίος κλέβει ένα πολύτιμο USB από τον κληρονόμο μιας εγκληματικής οικογένειας και πρέπει να το επιστρέψει εσπευσμένα, προτού κινδυνεύσει η ζωή της συζύγου του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια από τους κριτικούς, αποκτήθηκε από τη Sony.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ