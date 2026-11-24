Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός φονιάς; Εκείνος που κρατά το όπλο ή εκείνος που έμαθε να σωπαίνει; Υπάρχουν εγκλήματα που τελειώνουν τη στιγμή που διαπράττονται.

Και υπάρχουν και εγκλήματα που συνεχίζουν να ζουν μέσα στη μνήμη, στις οικογένειες, στις σιωπές και στις ενοχές.

Αυτόν τον κόσμο φωτίζει ο «Φονιάς», το σπουδαίο σύγχρονο ελληνικό έργο του Μήτσου Ευθυμιάδη, που παρουσιάζεται από τις 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπίτου.

Σε μια Ελλάδα που εξακολουθεί να κουβαλά τις δικές της πληγές, το έργο αποκτά μια αναπάντεχη επικαιρότητα. Με τέσσερις αυθεντικούς θεατρικούς χαρακτήρες και μια υποδειγματική δραματουργική δομή, ο Ευθυμιάδης συνθέτει ένα ψυχολογικό δράμα που μιλά με οξύτητα για τη βία, τη σιωπή, την οικογένεια, την ενοχή και την ευθύνη, αποδεικνύοντας πως ορισμένα έργα γράφονται πολύ πριν έρθει η εποχή τους.

Ύστερα από χρόνια εγκλεισμού στη φυλακή, ο Σάββας επιστρέφει στον κόσμο που άφησε πίσω του, κουβαλώντας το βάρος ενός εγκλήματος που καθόρισε τη ζωή του. Το σπίτι της αδελφής του γίνεται το σημείο μιας αναπάντεχης συνάντησης με πρόσωπα άρρηκτα δεμένα με το παρελθόν του. Όσο οι ώρες περνούν, παλιές σιωπές σπάνε, καλά κρυμμένα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια και σχέσεις χτισμένες πάνω στον φόβο, την ενοχή και την προδοσία δοκιμάζονται μέχρι τα όριά τους. Η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σε μια αδυσώπητη ψυχολογική αναμέτρηση, όπου κάθε αποκάλυψη ανατρέπει τις βεβαιότητες και φέρνει τους ήρωες αντιμέτωπους όχι μόνο με όσα έκαναν, αλλά και με όσα επέλεξαν να αποσιωπήσουν.

Στον «Φονιά», το έγκλημα είναι μόνο η αφετηρία. Το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται στις κοινωνικές και ανθρώπινες συνθήκες που γεννούν τη βία, διαμορφώνουν τις συνειδήσεις και εγκλωβίζουν τους ανθρώπους σε έναν φαύλο κύκλο φόβου, σιωπής και αδυναμίας των ανθρώπων να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον κατάματα. Οι ήρωες δεν είναι ούτε αθώοι ούτε ένοχοι• είναι άνθρωποι βαθιά τραυματισμένοι, παγιδευμένοι στις επιλογές τους και στις συνθήκες που τους διαμόρφωσαν.

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μπίτος προσεγγίζει το έργο ως μια ιστορία που αφορά απόλυτα το σήμερα, μεταφέροντας τους χαρακτήρες σε ένα σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο και αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του κειμένου.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Πρόκειται για ένα σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο, από τα λίγα με τέτοια δομή και θεατρικότητα που επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στη σημερινή εποχή και να βάλουμε τους χαρακτήρες σε ένα τωρινό πλαίσιο, τωρινών καταστάσεων και θεμάτων, σε μια Ελλάδα που ακόμα ζει με τις πληγές της. Οι τέσσερις ήρωες του Μήτσου Ευθυμιάδη είναι τέσσερις αυθεντικοί θεατρικοί χαρακτήρες και θίγουν μέσα σε 90 λεπτά τα τεράστια προβλήματα του τώρα στη χώρα μας. Οι μνήμες δεν παραμένουν μόνο ζωντανές αλλά φουντώνουν, βράζουν, κάποια στιγμή εκρήγνυνται, και από εκεί μέσα αναδύεται ένα σπουδαίο θεατρικό έργο που μας δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές αναγνώσεις στο σήμερα.»

Δ. Μπίτος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπίτος

Παίζουν:

Τάσος Σωτηράκης, Πανάγος Ιωακείμ, Βασίλης Κανελλόπουλος, Νικολέττα Κοτσαηλίδου

Σκηνογράφος : Μαρία Παπαδοπούλου

Κοστούμια: Rosa Κarać

Φωτισμοί: Νύσος Βασιλόπουλος

Κίνηση: Μπίλιω Μαρνέλη

Βοηθός σκηνοθέτη: Μπίλιω Μαρνέλη

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Video promo: Θωμάς Παλυβός

Οπτική ταυτότητα: Δημήτρης Γκέλμπουρας / forbidden designs

Βοηθός σκηνογράφου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθός Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου – Πανούτσι Μάργελος

Παραγωγή: ΛΥΚΟΦΩΣ – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Info: Θέατρο Πλύφα, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, τηλ. 210.3473642

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/plyfa-fonias/

• Κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνεται χρήση φυτικού τσιγάρου επί σκηνής