Η Ραμόνα Βλατή εξέφρασε την άποψή της για την εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο MadWalk 2026, χαρακτηρίζοντας το ρούχο ακατάλληλο και αμφισβητώντας την αισθητική της τραγουδίστριας.

Η νικήτρια του «My Style Rocks» μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, και έκρινε μεταξύ άλλων την ενδυματολογική επιλογή της τραγουδίστριας, η οποία παρουσίασε την εικόνα «καπετάνισσας» στη σκηνή.

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε φορώντας ένα μαύρο σύνολο, ενώ είχε καρφωμένα βέλη στην πλάτη της και ουλές στο πρόσωπο. Εκτός από το ρούχο, η Ραμόνα Βλαντή εξήγησε ότι δεν της άρεσαν ούτε τα μαλλιά της καλλιτέχνιδας, σχολιάζοντας: «Από τις εμφανίσεις του MadWalk που δεν μου άρεσαν ήταν αυτή της Κατερίνας Λιόλιου με τα μαλλιά από τα παιδικά καταστήματα. Δεν ξέρω ποιος της το έκανε αυτό το πράγμα, φαίνεται πολύ ταλαιπωρημένο. Οι τρέσες αυτές… Είναι όλο ταλαιπωρία. Το ρούχο δεν ήταν καλό. Αν και αγαπώ τους Deux Hommes δεν ήταν καλό, τίποτα δεν ήταν καλό για άλλη μια φορά. Πρέπει να καταλάβει η κυρία ότι δεν έχει αισθητική και πρέπει να απευθυνθεί στους σωστούς ανθρώπους. Αυτό έχω εγώ να της πω, γιατί δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί της. Εγώ την ομάδα της πίσω κρίνω αυτή τη στιγμή και όχι την ίδια».