Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μέσα από ζωντανή σύνδεση στο «Πρωινό» μίλησε για τα νεότερα της κατάστασης της υγείας του ηθοποιού, αλλά και την κλινική εικόνα του, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, για να συνεχίσει την θεραπευτική του πορεία.

Ναι έχει τραχειοστομία και αναπνέει μόνος του. Είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Δεν αντιδρά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει σπίτι του», αποκάλυψε ο γιατρός του στον αέρα του ΑΝΤ1.

govastiletto.gr – Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπεβλήθη σε τραχειοστομία – Τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιού