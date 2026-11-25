Η Μάγδα Τσέγκου σχολίασε με πολύ σκληρή γλώσσα τον άγριο καβγά ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη, το βίντεο του οποίου διέρρευσε από το Open, προκαλώντας τις τελευταίες ώρες τεράστια συζήτηση στον τηλεοπτικό κόσμο.

Η δημοσιογράφος, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, εξαπέλυσε πυρά κατά της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, σχολιάζοντας τόσο τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε απέναντι στον συμπαρουσιαστή της στην εκπομπή «10 Παντού», όσο και τη συμπεριφορά της μπροστά στους συνεργάτες και τους καλεσμένους τους.

Η ανάρτηση της Μάγδας Τσέγκου προβλήθηκε, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η δημοσιογράφος, απευθυνόμενη στον Νίκο Στραβελάκη, άφησε αιχμές για τη συνάδελφό της, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαγγελματισμού και στοιχειώδους σεβασμού.

«Αχ κύριε Στραβελάκη… Δεν ξέρατε, δεν ρωτούσατε; Μικρή είναι η πιάτσα μας… Η κοπελίτσα φαίνεται πως έχει μπερδέψει τη δημοσιογραφική ένταση με τη χυδαιότητα. Το “θα σε ξεφτιλίσω” και το “άντε γ…” μπροστά σε καλεσμένους και συνεργάτες, σε τρίτους έτσι δημοσίως και όχι μεταξύ σας σε ένα γραφείο δεν είναι δυναμισμός ούτε μαγκιά ούτε “τσαγανό”. Είναι έλλειψη ψυχραιμίας, επαγγελματισμού και στοιχειώδους σεβασμού. Και τελικά, όποιος απειλεί ότι θα ξεφτιλίσει τον άλλον, συνήθως καταφέρνει απλώς να εκθέσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Η ενημέρωση απαιτεί επιχειρήματα και ήθος, όχι γλώσσα βόθρου. Γιατί το μικρόφωνο μπορεί να δυναμώνει τη φωνή, δεν χαρίζει όμως κύρος. Και τελικά, δεν πρόλαβε να κάνει πράξη την απειλή να σας ξεφτιλίσει, φρόντισε να εκτεθεί και να ξεφτιλιστεί μόνη της! Και καπάκι μας ενημέρωσε για την επικαιρότητα. Αλλά για εμάς που ξέρουμε δεν σοκαριστήκαμε…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μάγδα Τσέγκου.

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