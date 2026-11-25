Την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία κάθε φορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και απειλεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, με αφορμή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου σχετικά με την επικείμενη νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, αναδεικνύει την τουρκική προκλητικότητα κατά της Ελλάδας και κατ’ επέκταση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γ. Αυτιάς τονίζει ότι το «τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί μνημείο καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου και πρωτοφανή διεθνή πρόκληση» και υπενθυμίζει την αποδόμηση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και την αποδοκιμασία του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Τουρκία δε μπορεί να λαμβάνει σχεδόν 7 δισ. ευρώ από την ΕΕ και ταυτόχρονα να απειλεί κράτος-μέλος της. «Γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να πάρει το μάθημά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση είναι η εξής:

Το τουρκολυβικό μνημόνιο αποτελεί μνημείο καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου και πρωτοφανή διεθνή πρόκληση. Αποκαθηλώθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αποδοκιμάστηκε από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα το θέμα. Θα αφήσουμε την Τουρκία κάθε τρεις και λίγο να προβαίνει σε διεθνείς αθλιότητες; Σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, η Τουρκία πρόκειται να κατοχυρώσει νομοθετικά τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα». Πρόκειται δηλαδή, για ένα σενάριο απειλής κατά της Ελλάδας και κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βρίσκεται σε προενταξιακό στάδιο με την ΕΕ. Η Ευρώπη οφείλει να πάρει μέτρα. Δε μπορεί η Τουρκία να λαμβάνει σχεδόν 7 δισ. κονδύλια από την ΕΕ και ταυτόχρονα να απειλεί κράτος-μέλος της. Είναι αδιανόητο. Γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να πάρει το μάθημά της. Κάθε φορά που απειλεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε φορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, να υφίσταται οικονομικές κυρώσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα! Μόνο έτσι θα συμμορφωθεί.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα;