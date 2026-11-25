Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, πρώην αξιωματούχος του Κονέκτικατ που έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για δωροδοκία και εκβιασμούς, εμφανίστηκε σε βίντεο να μαζεύει ελιές σε άγνωστη τοποθεσία της Ελλάδας.

Ο πρώην αξιωματούχος αντιμετωπίζει πολυετή ποινή κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ωστόσο, όπως φαίνεται έχει βρει καταφύγιο στην χώρα μας.

Τον αναζητεί το FBI

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής ήρθε στην Ελλάδα λίγο πριν την προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής του.

Ειδικότερα, το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από την εμφάνισή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Κονέκτικατ , ο 70χρονος τηλεφώνησε στον συνήγορό του, Νόρμαν Α. Πάτις και τον ενημέρωσε ότι «δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις ΗΠΑ». Στην χώρα μας πλέον τον αναζητεί το FBI.

Το βίντεο με τον πρώην αξιωματούχο να μαζεύει ελιές:

Το τηλεοπτικό δίκτυο WFSB μετέδωσε χθες, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, βίντεο που έστειλε ο Κωνσταντίνος Διαμαντής στη δημοσιογράφο Σούζαν Ραφ. Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ο 70χρονος να μαζεύει ελιές. Αυτός είναι ο τρόπος του πλέον να βιοπορίζεται, δεδομένου πως δεν διαθέτει στέγη, κοινωνική ασφάλιση αλλά ούτε και σύνταξη.

«Αυτός είναι ο τρόπος να βγάζει το ψωμί του, με χειρωνακτική εργασία», τόνισε η δημοσιογράφος, Σούζαν Ραφ, στο βίντεο.

Θέλει χάρη από τον Τραμπ

Σύμφωνα με τη Σούζαν Ραφ, ο κ. Διαμαντής επιθυμεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να δει την οικογένειά του, όμως δεν σχεδιάζει να το κάνει αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν του διασφαλίσει χάρη ή μια συμφωνία με τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Παράλληλα, οι ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς ζητούν να καταθέσουν οι κόρες του πρώην αξιωματούχου και ένας συνάδελφός του, καθώς οι αμερικανικές Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες τους να επαναπατρίσουν τον φυγά.

Εκβιασμοί και δωροδοκίες – Ένοχος για 21 αδικήματα

Χειροπέδες πέρασαν στον Κωνσταντίνο Διαμαντή οι αμερικανικές Αρχές τον Μάιο του 2024 και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για εκβιασμό, δωροδοκία, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του.

Οι Εισαγγελείς υποστήριξαν ότι πριν από το 2018 ως το 2021 ζητούσε και λάμβανε χρήματα από εργολάβους που προσπαθούσαν να αναλάβουν ή να διατηρήσουν συμβάσεις για έργα κατασκευής σχολείων με κρατική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «απείλησε απροκάλυπτα» δύο εργολάβους, απαιτώντας να τον αποζημιώσουν με αντάλλαγμα τη χρήση της επιρροής του, με σκοπό να τους εξασφαλίσει εργασία.

Λίγα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, το ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 21 κατηγορίες. Ο ίδιο, όμως υποστηρίζει πως τον παγίδευσαν και πως δεν διασφαλίστηκε μια δίκαιη δίκη.