Μέσα σε αστικό λεωφορείο δέχθηκε επίθεση ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, με τρεις ανηλίκους να κατηγορούνται ότι τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Μετά τη σύλληψή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι και για τους τρεις εκκρεμούσαν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο 17χρονοι και ο 14χρονος πλησίασαν το θύμα μέσα στο λεωφορείο και, αφού του άσκησαν σωματική βία, άρπαξαν την αλυσίδα.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Τα σήματα διαφυγής από το ίδρυμα

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες είχαν διαφύγει από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, όπου είχαν οδηγηθεί βάσει δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικής διάταξης.

Ειδικότερα, για τους δύο υπήρχαν αποφάσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες. Ο τρίτος είχε οδηγηθεί στο ίδρυμα με διάταξη Ανακριτικού Γραφείου Χανίων για διακεκριμένες κλοπές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων–Μενεμένης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές.