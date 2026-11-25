Η επίμονη λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι ο κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά μέχρι σήμερα οι κλινικοί γιατροί αντιμετώπιζαν ένα δίλημμα: πώς μπορούν να ξεχωρίσουν, ανάμεσα στις γυναίκες με επίμονη λοίμωξη, εκείνες που πραγματικά κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκίνο, χωρίς να υποβάλουν όλες τις υπόλοιπες σε περιττές και δαπανηρές εξετάσεις; Μια νέα προοπτική μελέτη κοόρτης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Cancer» της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έρχεται να δώσει μια απάντηση: δεν αρκεί μια μεμονωμένη μέτρηση του ιικού φορτίου· αυτό που προβλέπει την πορεία της νόσου είναι η διαχρονική τάση του.

Ερευνητές με επικεφαλής επιστήμονες από το Νοσοκομείο Μητέρας και Παιδιού Τσανγκζού του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Ναντσίνγκ στην Κίνα παρακολούθησαν προοπτικά 1.502 γυναίκες θετικές στον HPV, με τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης ανά περίπου έξι μήνες. Από αυτές, 624 γυναίκες με τεκμηριωμένη επίμονη λοίμωξη από τον HPV αποτέλεσαν τον τελικό πληθυσμό ανάλυσης . Η μελέτη είναι καταχωρημένη ως κλινική δοκιμή (ChiCTR2000040964) και δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 23 Νοεμβρίου 2026.

Αντί να βασιστούν σε επαναλαμβανόμενες μεμονωμένες μετρήσεις, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη στατιστική μοντελοποίηση (μοντέλα λανθάνουσας τάξης – latent class growth models) για να αναγνωρίσουν διακριτά πρότυπα (trajectories) στη διαχρονική εξέλιξη του ιικού φορτίου. Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση επέτρεψε την ομαδοποίηση των γυναικών με βάση την πορεία και όχι μόνο το επίπεδο του ιικού φορτίου.

Τα τέσσερα πρότυπα και η «δραματική» διαφορά κινδύνου

Η ανάλυση ανέδειξε τέσσερα διακριτά πρότυπα εξέλιξης του ιικού φορτίου, με εντυπωσιακά διαφορετική πρόγνωση:

Πρότυπο ιικού φορτίου Ποσοστό γυναικών Εμφάνιση προκαρκινικών αλλοιώσεων Σχετικός κίνδυνος (έναντι σταθερά χαμηλού) Σταθερά χαμηλό 39,6% 10,9% 1 (σημείο αναφοράς) Μέτριο αλλά φθίνον 18,9% 17,8% 1,95 φορές υψηλότερος Μέτρια αύξηση 29,8% 74,2% 29,66 φορές υψηλότερος Σταθερά υψηλό 11,7% 90,4% 124,29 φορές υψηλότερος

Το πιο κρίσιμο εύρημα αφορά την υψηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (HSIL)—την πιο προχωρημένη προκαρκινική βλάβη. Οι γυναίκες με σταθερά υψηλό ιικό φορτίο είχαν 9,47 φορές υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης HSIL σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση μεταξύ των δύο «μέτριων» ομάδων. Η ομάδα με φθίνον φορτίο είχε υψηλότερο αρχικό φορτίο από την ομάδα με αυξανόμενο φορτίο, αλλά ο κίνδυνός της ήταν υπερδεκαπλάσιος μικρότερος (17,8% έναντι 74,2%). Αυτό καταδεικνύει ότι μια μεμονωμένη μέτρηση στη βάση δεν επαρκεί για την εκτίμηση του κινδύνου· η κατεύθυνση της μεταβολής είναι αυτή που καθορίζει την πρόγνωση.

Γιατί αυτό αλλάζει την κλινική πράξη

Η προσθήκη της πληροφορίας για τη διαχρονική τάση του ιικού φορτίου βελτίωσε σημαντικά την προγνωστική ικανότητα των μοντέλων. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC (AUC) —ένας δείκτης διακριτικής ικανότητας— αυξήθηκε από 0,713 (μοντέλο με βασικά κλινικά χαρακτηριστικά και αρχικό ιικό φορτίο) σε 0,899 με την προσθήκη των τάσεων (joint model). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δύο γυναίκες με πανομοιότυπο ιικό φορτίο σε μία επίσκεψη μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική πορεία, ανάλογα με το αν το φορτίο τους ανεβαίνει ή πέφτει με την πάροδο του χρόνου.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η προσέγγιση αυτή απαντά σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση της επίμονης HPV λοίμωξης: την εξατομικευμένη παρακολούθηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Zhonghua Shi, η πρόκληση είναι «να εντοπίζουμε τις γυναίκες που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση, αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές εξετάσεις».

Το ευρύτερο πλαίσιο: Από την «ποιοτική» στην «ποσοτική» διαχείριση του HPV

Η μελέτη του Τσανγκζού δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή της κλινικής έρευνας προς την ποσοτικοποίηση του κινδύνου από τον HPV. Μια συστηματική ανασκόπηση 85 μελετών με 173.746 γυναίκες είχε ήδη δείξει ότι το υψηλότερο ιικό φορτίο σχετίζεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα της τραχηλικής νόσου και χειρότερη κλινική έκβαση.

Παράλληλα, το 2025 δημοσιεύθηκε κινεζική ομοσπονδιακή συναίνεση εμπειρογνωμόνων για τη χρήση του DNA φορτίου του HPV υψηλού κινδύνου στη διαλογή (triage) HPV-θετικών γυναικών, καθορίζοντας όρια κινδύνου και διαδρομές διαχείρισης. Μελέτες σε δύο μεγάλες κοόρτες στην Κίνα έδειξαν ότι η διαλογή με βάση το ιικό φορτίο (χρησιμοποιώντας την τιμή Ct—τον αριθμό κύκλων PCR που απαιτούνται για την ανίχνευση του ιού, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη του φορτίου) πέτυχε υψηλότερη ευαισθησία από τη διαλογή με κυτταρολογία για την ανίχνευση CIN2+ (91,52% έναντι 85,27%), επιτρέποντας παράλληλα μία μόνο δειγματοληψία και λιγότερες επισκέψεις.

Η μελέτη του Τσανγκζού προσθέτει σε αυτό το πλαίσιο μια δυναμική διάσταση: δεν αρκεί να γνωρίζουμε το «πόσο» σε μία χρονική στιγμή, αλλά και το «προς τα πού πηγαίνει» το φορτίο με την πάροδο του χρόνου.

Η κλίμακα του προβλήματος: Γιατί έχει σημασία

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου του μεγέθους της επιβάρυνσης από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το 2022, καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 151.000 νέα περιστατικά και 56.000 θάνατοι στην Κίνα -σχεδόν μία στις πέντε περιπτώσεις παγκοσμίως. Ο επιπολασμός του HPV υψηλού κινδύνου στη χώρα παραμένει υψηλός, με μελέτες να αναφέρουν ποσοστά που κυμαίνονται από περίπου 7,5% έως άνω του 17% ανάλογα με την περιοχή και τον πληθυσμό. Η Κίνα έχει πρόσφατα εντάξει τον εμβολιασμό κατά του HPV στο εθνικό πρόγραμμα ανοσοποίησης (από τον Νοέμβριο του 2025, δωρεάν δισθενές εμβόλιο για 13χρονα κορίτσια), γεγονός που αποτελεί ιστορικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη πρόληψη. Ωστόσο, για τις γυναίκες που έχουν ήδη επίμονη λοίμωξη, η έγκαιρη και ακριβής διαστρωμάτωση κινδύνου –όπως αυτή που προσφέρει η ανάλυση των τάσεων του ιικού φορτίου- παραμένει κρίσιμη για τη βελτιστοποίηση των πόρων και την αποφυγή υπερθεραπείας ή υποπαρακολούθησης.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς για την επικύρωση των ευρημάτων πριν από την ευρεία εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Επιπλέον, ζητήματα όπως η τυποειδική συμπεριφορά του ιικού φορτίου (π.χ. HPV16 έναντι άλλων τύπων), η επίδραση της ηλικίας και του εμβολιακού καθεστώτος, καθώς και η τυποποίηση των μεθόδων μέτρησης του φορτίου μεταξύ εργαστηρίων, αποτελούν αντικείμενο ενεργού διερεύνησης.