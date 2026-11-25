Σε απόλυτους αριθμούς, η παγκόσμια επιβάρυνση από τα εγκεφαλικά επεισόδια αναμένεται να διογκωθεί δραματικά έως το 2050. Σύμφωνα με τις προβολές του GBD 2021, τα νέα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν κατά 31,6% (από το 2021 έως το 2050), ο επιπολασμός (ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με τις συνέπειες ενός εγκεφαλικού) κατά 58%, και οι θάνατοι κατά 11,9%. Έως το 2050, προβλέπονται παγκοσμίως περίπου 21,4 εκατομμύρια νέα περιστατικά, 159,3 εκατομμύρια επιζώντες και 12,05 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως.

Ωστόσο, πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια κρίσιμη διάκριση. Η ηλικιακά σταθμισμένη επίπτωση (το ποσοστό κινδύνου ανά ηλικία) προβλέπεται να μειωθεί παγκοσμίως κατά περίπου 8,5% έως το 2050, και οι ηλικιακά σταθμισμένοι θάνατοι κατά 21,5%. Αυτό σημαίνει ότι, ανά άτομο και ανά ηλικία, ο κίνδυνος ενός εγκεφαλικού μειώνεται χάρη στη βελτίωση της πρόληψης και της οξείας φροντίδας σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος. Η συνολική αύξηση των περιστατικών οφείλεται κυρίως στη γήρανση και την αύξηση του πληθυσμού, καθώς και στη βελτίωση της επιβίωσης μετά από ένα επεισόδιο — που σημαίνει περισσότερους ανθρώπους που ζουν με αναπηρία.

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος αποκαλύπτεται όταν η ματιά στραφεί πέρα από τις πλούσιες χώρες. Οι προβολές δείχνουν ότι έως το 2050, το 60,9% των νέων περιστατικών, το 70,5% των θανάτων και το 67,8% των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας (DALYs) από εγκεφαλικά επεισόδια θα καταγράφονται σε χώρες με χαμηλό έως μεσαίο Δείκτη Κοινωνικοδημογραφικής Ανάπτυξης (SDI). Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη απόλυτη επιβάρυνση σε αριθμούς περιστατικών προβλέπεται να είναι η Νοτιοανατολική Ασία, η Ανατολική Ασία και η Ωκεανία.

Η ελληνική πραγματικότητα: Ένα «αόρατο» βάρος

Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας χώρας όπου η επιβάρυνση από τα φαλείναι ήδη σημαντική και αναμένεται να ενταθεί. Κάθε χρόνο στη χώρα μας καταγράφονται περίπου 35.000 νέα εγκεφαλικά επεισόδια — σχεδόν 100 την ημέρα — εκ των οποίων πάνω από 12.000 είναι θανατηφόρα. Από τους επιζώντες, περίπου 14.000 άτομα ζουν με σοβαρή αναπηρία, που επηρεάζει την κίνηση, τις γνωστικές λειτουργίες ή την επικοινωνία. Ένα ανησυχητικό εύρημα είναι ότι το 10-15% των περιστατικών αφορά άτομα κάτω των 50 ετών.

Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα εκτιμήθηκε σε 343,1 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2021, που αντιστοιχεί σε περίπου 10.722 ευρώ ανά ασθενή. Το κόστος περίθαλψης των εγκεφαλικών αντιπροσωπεύει το 1,9% των ετήσιων δαπανών υγείας της χώρας. Δεδομένης της ταχείας γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού — μία από τις ταχύτερες στην Ευρώπη — η επίπτωση των εγκεφαλικών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθιστώντας την πρόληψη, την έγκαιρη αντιμετώπιση και την αποκατάσταση επείγουσα προτεραιότητα δημόσιας υγείας.