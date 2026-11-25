Ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που παραπέμπει στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας έχει στήσει στο σπίτι του στα Χανιά ο 15χρονος Νικηφόρος Σταύρου – Καντεράκης, ο οποίος κάθε χρονιά φροντίζει να εξελίσσει τον εορταστικό στολισμό του.

Με περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα, περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια και χειροποίητες κατασκευές, ο 15χρονος έχει μεταμορφώσει την κατοικία του σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο creta24, οι προετοιμασίες για τον φετινό στολισμό ξεκίνησαν στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου, έπειτα από σχεδόν ενάμιση μήνα εργασίας.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τα στολίδια έχουν διπλασιαστεί, έχουν προστεθεί νέες κατασκευές, ενώ ξεχωριστή θέση στον διάκοσμο κατέχει η χειροποίητη φάτνη που κατασκεύασε ο ίδιος.

Εντυπωσιασμένος ο αντιδήμαρχος Χανίων – Η πρόταση συνεργασίας

Το σπίτι επισκέφθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος στολισμού Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στον χώρο από τον 15χρονο και δήλωσε εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα, σημειώνοντας: «Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων».

Μάλιστα, ο κ. Ψαρουδάκης απηύθυνε πρόταση συνεργασίας στον 15χρονο για τα επόμενα Χριστούγεννα, την οποία ο Νικηφόρος αποδέχθηκε με χαρά: «Παλιά στολίδια που έχουμε στις αποθήκες του Δήμου Χανίων, θα θέλαμε να μας βοηθήσει έτσι ώστε με τη δημιουργικότητα που έχει, την φαντασία που τον κατέχει να ανακατασκευάσουμε αυτά τα παλιά στολίδια και να κοσμήσουμε πάρκα και δημόσιους χώρους έξω από το σπίτι του για την επόμενη χρονιά».