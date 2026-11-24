Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν δύο ακόμη πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια, έπειτα από την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Η ανακριτική διαδικασία για το σύνολο των 15 κατηγορουμένων έπεσε το βράδυ της Τρίτης. Ο τελικός απολογισμός της διαδικασίας καταγράφει πέντε προφυλακίσεις, καθώς κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή τους κράτηση.

Κατά τη σημερινή ημέρα, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση ενός λογιστή, καθώς και ενός ακόμη ατόμου, το οποίο κατά περίπτωση εμφανιζόταν είτε με την ιδιότητα του λογιστή είτε ως επιχειρηματίας.

Είχε προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, η απόφαση για την προσωρινή κράτηση δύο τραπεζικών στελεχών σε διευθυντικές θέσεις και ενός προσώπου που λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος».

Για τους εναπομείναντες δέκα εμπλεκόμενους στην υπόθεση, οι δικαστικές αρχές έκριναν πως δεν συντρέχει λόγος προφυλάκισης, αποφασίζοντας να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κύκλωμα φοροδιαφυγής προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.