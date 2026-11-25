Θέση για το πολυσυζητημένο περιστατικό ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου πήρε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στον αέρα του «Happy Day».

Η παρουσιάστρια του Alpha γνωστοποίησε πως το επίμαχο απόσπασμα με τον καβγά των δύο δημοσιογράφων κυκλοφορεί πλέον στο διαδίκτυο, δηλώνοντας κατηγορηματικά αντίθετη στη διαρροή και δημοσίευση ενός υλικού που τραβήχτηκε στον «νεκρό» χρόνο των διαφημίσεων.

Μάλιστα, η ίδια τόνισε πως το «Happy Day» δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παίξει το εν λόγω βίντεο, ασχέτως με το εξώδικο που έχει ήδη σταλεί στα κανάλια για το θέμα.

«Από χθες έχει διαρρεύσει – και θέλω να το καταδικάσουμε εδώ – το βίντεο που κάποιοι τράβηξαν από το κοντρόλ την ώρα του διαλείμματος που έγινε ο καβγάς. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν θα δείτε αυτό το βίντεο – όχι μόνο γιατί υπάρχει ένα εξώδικο προς όλους τους σταθμούς – ούτως ή άλλως δεν θα το βλέπατε αυτό γιατί είναι ένα προϊόν που δεν είναι δημόσιο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αυτός που τράβηξε με κινητό από το μόνιτορ, είναι από μέσα, έχει ξεκινήσει μια ΕΔΕ και στο κανάλι για το πώς διέρρευσε το συγκεκριμένο βίντεο. Μετά τον Frank Sinatra που ακούστηκε και τα φιλιά και τις αγκαλιές, εγώ θα το χαρακτηρίσω αυτό ως θέατρο του παραλόγου», πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου για την χθεσινή έναρξη της εκπομπής του Open.

«Τώρα που το βίντεο έχει βγει στο διαδίκτυο, ενδεχομένως σήμερα να αποφασίσουν, αντί για αγκαλιές και Φρανκ Σινάτρα, να πούνε κάτι πιο ξεκάθαρο. Ότι οι στιγμές έντασης δημιουργούνται…», είπε η παρουσιάστρια του Alpha.

Κλείνοντας το θέμα ανέφερε: «Αυτές οι άβολες στιγμές μπορεί να υπάρχουν, το θέμα είναι να θέλουν όλοι να τις ξεπεράσουν και να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι εντάσεις, είμαι της σχολής, αν μπορούμε, να απευθυνόμαστε στον κόσμο και να λέμε την αλήθεια».

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Νίκος Στραβελάκης: Τι ζητά από τη διοίκηση του OPEN μετά τον καβγά με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου