Μια φωτογραφία ντοκουμέντο από τους δράστες που προκάλεσαν έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, χθες Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στην εικόνα οι δύο άνδρες διακρίνονται την ώρα που τρέπονται σε φυγή από το σημείο της επίθεσης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών και το κίνητρο πίσω από την επίθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό της έκρηξης

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 04:45, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην οδό Σινώπης, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο δραστών φορώντας κράνος άφησε τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό εντός της καφετέριας.

Βίντεο ντοκούμεντο από τη στιγμή της έκρηξης:

Από την έκρηξη που προκλήθηκε σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες παρακείμενων καταστημάτων. Η περιοχή από νωρίς το πρωί είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), πραγματοποίησε έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, διακρίνονται δύο άνδρες με μαύρα κράνη πάνω σε μια μοτοσικλέτα. Οι εικόνες αυτές αναμένεται να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στις αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των δύο δραστών.

Η καφετέρια μετά την επίθεση – Εκτεταμένες οι φθορές:

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών»

Ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης απέδωσε την επίθεση σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» και πρόσθεσε ότι ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και στην οδό Κασταμονής, όπου συγκεκριμένα καταγράφηκε επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες.

Παράλληλα, υπάρχει η πληροφορία ότι στην ίδια καφετέρια είχαν πέσει πυροβολισμοί το 2025. Τότε, άγνωστοι πέρασαν έξω από το κατάστημα και άνοιξαν πυρ, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ακόμη, σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της καφετέριας στην οδό Σινώπης έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε άλλη επίθεση.