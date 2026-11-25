Αποπνικτική έγινε η ατμόσφαιρα στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Πάρκου, στη Λαμία, όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας σε βαλίτσα χρηματαποστολής και το ισόγειο γέμισε καπνό. Πελάτες και εργαζόμενοι έσπευσαν να βγουν από το κτήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μεταφοράς χρημάτων, ενώ μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με το LamiaReport, σε μία από τις βαλίτσες ενεργοποιήθηκε το σύστημα εξουδετέρωσης χαρτονομισμάτων, γνωστό ως IBNS. Πρόκειται για μηχανισμό που ψεκάζει τα χαρτονομίσματα με ανεξίτηλο μελάνι.

Την ίδια στιγμή, ο καπνός εξαπλώθηκε στο ισόγειο και όσοι βρίσκονταν στον χώρο κινήθηκαν προς την έξοδο. Μέσα στη σύγχυση, ορισμένοι πίστεψαν ότι είχε σημειωθεί ληστεία, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά.

Στο κατάστημα έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, χωρίς τελικά να χρειαστεί να επέμβουν.