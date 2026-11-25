Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του Προϋπολογισμού του 2027 κατά τη διάρκεια του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία περνά σε μια νέα δυναμική φάση.

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στους υπουργούς της κυβέρνησης.

Όσα προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός:

Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%.

Αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%.

Αύξηση των εξαγωγών κατά 3,1%.

Περαιτέρω υποχώρηση του δημόσιου χρέους κατά επτά μονάδες.

Μείωση της ανεργίας στο 7,9%, από 18% το 2019.

Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1000 ευρώ στις αρχές του 2028

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1000 ευρώ στις αρχές του 2028, καταγράφοντας αύξηση κατά 48% σε σύγκριση με το 2019.

Οι αιχμές για την αντιπολίτευση

«Ο νέος Προϋπολογισμός, οδικός χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνεχίζουμε τη δουλειά με συγκεκριμένους στόχους»

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός στους υπουργούς του για την ακάθεκτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

«Το έργο μας γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις εκλογές είπε ότι «κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια – προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση. Δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό».

«Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.