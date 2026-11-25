Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα βρεθεί ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει τις βασικές οικονομικές του κατευθύνσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, η ατζέντα περιλαμβάνει και θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο νέος προϋπολογισμός αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση. Παράλληλα, θα αναφερθεί στα βασικά οικονομικά μεγέθη και στις προβλέψεις για το 2027, δίνοντας έμφαση στις κυβερνητικές επιλογές που, όπως αναμένεται να επισημάνει, επιτρέπουν στη χώρα να διατηρεί αναπτυξιακή πορεία παρά το περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές μεσολαβεί αρκετός παραγωγικός χρόνος. Είναι μια οδηγία που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως το έργο της κυβέρνησης δεν σταματάει και πως οι υπουργοί πρέπει να συνεχίσουν κανονικά το χαρτοφυλάκιο τους και τις αρμοδιότητες που έχουν μέχρι να οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη βελτίωση των συγκοινωνιών.

Ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές προτεραιότητες κατέχουν, επίσης, οι αγροτικές πληρωμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων καταβολών έως τον Δεκέμβριο, αλλά και στον σχεδιασμό για το επόμενο έτος. Στόχος, σύμφωνα με όσα αναμένεται να επισημάνει, είναι οι πληρωμές προς τους αγρότες να πραγματοποιούνται στο εξής με μεγαλύτερη συνέπεια, έγκαιρα και βάσει καλύτερου προγραμματισμού.

Τα θέματα της συνεδρίασης

Μεταξύ άλλων, στο Υπουργικό θα παρουσιαστούν από τους αρμόδιους υπουργούς, εισηγήσεις για την οικονομία, τα Μέσα μεταφοράς, τις αγροτικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις για την αμυντική βιομηχανία, καθώς και για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας το 2027.

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030.

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον».

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.