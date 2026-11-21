Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας έκανε την καθιερωμένη του κυριακάτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ρίχνοντας «αιχμές» στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφέρθηκε σε υποθέσεις σκανδάλων και διαφθοράς, τονίζοντας πως «μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική με φόντο τις αποκαλύψεις για τους υφυπουργούς Βαγγέλη Λιάκο και Νίκο Τσάφο.

«Και πάλι σκάνδαλα είχε η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα. Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτοί φάγανε. Εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε» είπε, κλείνοντας και παρέθεσε ένα κλιπ από την ταινία.

Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση του κ. Λιάκου αφορά τις απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο που έπαιρναν οι αδερφές του ενώ η υπόθεση του κ. Τσάφου αφορά τα ομόλογα της ExxonMobil που κατείχε.