Ένας μαθηματικός που εργάζεται στην εταιρεία Tεχνητής Nοημοσύνης «Anthropic» ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα από τα σημαντικότερα μαθηματικά προβλήματα στον κόσμο με τη βοήθεια της ΑΙ.

Ο Λεβέντ Αλπόγκε δημοσίευσε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ένα τετρασέλιδο σημείωμα, στο οποίο ανέφερε ότι πιστεύει πως βρήκε την απόδειξη για την« υπόθεση του Ρίμαν», συνεργαζόμενος με το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης «Claude» της εταιρείας «Anthropic».

«Το Claude κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί, δουλεύοντας με τόσο μεγάλο εύρος τους τελευταίους μήνες, αλλά αυτή τη φορά το Claude με ξεπέρασε κατά πολύ κοντά στη γραμμή του τερματισμού», έγραψε ο Αλπόγκε. «Όχι, το Claude πέταξε, χόρεψε και έλαμψε κοντά σε αυτή τη γραμμή τερματισμού».

Διατυπωμένη σε μια εργασία του 1859 από τον Γερμανό Μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν, η «υπόθεση του Ρίμαν» αφορά την κατανομή των πρώτων αριθμών καθώς εκτείνονται προς το άπειρο.

«Όλα αυτά συνέβησαν για μένα αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής», έγραψε ο Αλπόγκε, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Anthropic», Ντάριο Αμοντέι, για να ρωτήσει σχετικά με την ανακοίνωση της ανακάλυψής του. Η ανακοίνωσή του ήρθε τελικά μία ημέρα μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας την περασμένη Πέμπτη.

Στην ανάρτησή του, ο Αλπόγκε παρέθεσε σύνδεσμο προς κώδικα υπολογιστή γραμμένο στη γλώσσα Lean, έναν βοηθό απόδειξης για τα μαθηματικά, ο οποίος, όπως αναφέρει, επαληθεύει την ανακάλυψή του.

«Μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ανακαλύψεις των τελευταίων δύο αιώνων»

Ο Μπράιαν Γκριν, Καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε την απόδειξη του Αλπόγκε «μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ανακαλύψεις των τελευταίων δύο αιώνων».

«Αν αληθεύει, είναι απολύτως εκπληκτικό: η Anthropic ισχυρίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη της απέδειξε την Υπόθεση του Ρίμαν, έναν κορυφαίο στόχο στα Μαθηματικά εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, με βαθιές προεκτάσεις», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X.

Από την πλευρά του, ο Αμπισέκ Σάχα, Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, δήλωσε ότι πιστεύει πως η απόδειξη έχει «πολύ καλές πιθανότητες να είναι σωστή».

Πηγή: Euronews