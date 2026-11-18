Κατά την έναρξη της τοποθέτησής της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε κρατώντας ένα μαύρο ομοίωμα κορακιού.

Όπως σημειώνεται, ανάλογη κίνηση είχε πραγματοποιήσει και κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού το 2024.

Η προέλευση της κατασκευής και η δήλωση της προέδρου

Παρουσιάζοντας τη χάρτινη κατασκευή στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι αποτελεί δώρο από την Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών. Εξηγώντας την κίνησή της στους βουλευτές, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά. Το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν, το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες».