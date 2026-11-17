Τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των προορισμών ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη στο 5ο GenAI Summit.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Agents at Work», εστιάζει στη μετάβαση από τον πειραματισμό στην πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Η υπουργός παρουσίασε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης του νέου Visit Greece, καθώς και το υπό ανάπτυξη μοντέλο πρόβλεψης τουριστικών ροών. Στην ομιλία της, υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να μετατρέπονται σε υπηρεσίες με πραγματική αξία για τους επισκέπτες, τους προορισμούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως ανέφερε, φέτος παρουσιάζονται συγκεκριμένες εφαρμογές που αλλάζουν τον τρόπο εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών και προβολής της χώρας.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο AI Trip Planner, το οποίο επιτρέπει στους επισκέπτες να σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ταξιδιού με βάση τα ενδιαφέροντα και τον διαθέσιμο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών και την ενίσχυση των ταξιδιών πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με την ElevenLabs στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από το νέο Visit Greece, οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με τον ψηφιακό βοηθό και να ακούν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην τουριστική πληροφορία. Ο ψηφιακός ταξιδιωτικός σύμβουλος επικοινωνεί στις έξι βασικές γλώσσες της πύλης, με επιπλέον δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης, και αξιοποιεί περιεχόμενο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων πηγών.

Την εμπειρία συμπληρώνει, το Εικονικό Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών, και το Travel Stories, μέσα από το οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Παράλληλα, φωτογραφίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικονικές περιηγήσεις και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού εμπλουτίζουν την προβολή της χώρας.

Στη συνέχεια, η υπουργός παρουσίασε το μοντέλο πρόβλεψης τουριστικών ροών, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI4Gov.

Όπως εξήγησε, τα στοιχεία για τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και τη διαμονή δεν αρκούν για να αποτυπώσουν πώς κινούνται οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πού μετακινούνται, πόσο χρόνο παραμένουν σε κάθε σημείο, ποιες διαδρομές ακολουθούν και ποια μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούν. Αυτή η πραγματική εικόνα αποτελεί πολύτιμη γνώση για τον σχεδιασμό του τουρισμού.

Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, σε νησιά, πόλεις, μνημεία και φυσικά τοπία, η Ελλάδα διαθέτει μια μοναδική, ζωντανή πηγή γνώσης για την ανθρώπινη μετακίνηση. Μια ποικιλομορφία που κανένα εργαστήριο δεν θα μπορούσε ποτέ να προσομοιώσει.

Το μοντέλο βασίζεται σε μια Εθνική Πλατφόρμα Τουριστικών Δεδομένων, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες από αεροδρόμια, λιμάνια, μεταφορές, καταλύματα και αξιοθέατα, με ανώνυμα, συγκεντρωτικά και κρυπτογραφικά προστατευμένα δεδομένα. Δοκιμάζεται ήδη στην πράξη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη των τουριστικών ροών και την καλύτερη προετοιμασία του προορισμού.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων, μέσα από την υποβολή απόψεων για τις προτάσεις που παράγει το σύστημα.

Η κυρία Κεφαλογιάννη συνέδεσε τις πρωτοβουλίες αυτές με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, η οποία δίνει έμφαση στα δεδομένα, την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την ισορροπημένη διαχείριση των προορισμών. Στόχος είναι η εθνική πλατφόρμα να συνδεθεί με τον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για τον Τουρισμό.

Επιπλέον, τόνισε ότι η αξιόπιστη πληροφόρηση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος είναι διπλός: καλύτερη διαχείριση της πίεσης στους προορισμούς, προς όφελος επισκεπτών και κατοίκων, και ανάδειξη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό κόμβο.

«Η επιτυχία μας θα κριθεί από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες», υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη, επισημαίνοντας ότι το ουσιαστικό κριτήριο είναι τόσο η ευκολότερη πρόσβαση των ταξιδιωτών σε αξιόπιστες πληροφορίες και νέες εμπειρίες όσο και η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, με λιγότερο συνωστισμό και υπηρεσίες εκεί όπου χρειάζονται.