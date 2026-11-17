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Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό σημειώθηκε επτά ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χασάμπ, η οποία βρίσκεται στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
UKMTO WARNING 208-26
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#MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/SU61tvuxKj
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 16, 2026
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την UKMTO, ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου.
Update: Two vessel strikes updated together.
UKMTO #207. Panama-flagged crude tanker ON PHOENIX seems to have been hit three nautical miles off Oman’s Khasab. Engine room on fire and fire fighting efforts are on, all crew are reported safe. The Onex owned vessel had been on the PGSA blacklist since 14 September.
A non-UKMTO reported vessel incident. The VLCC DAR SALWA was struck on the Nov 13 while attempting to transit the Hormuz and sustained considerable damage. The vessel last reported on AIS over 6 months ago. No press release exists from KOTC regarding the reported strike on the vessel.
Contributed by: @live_ais_com
— Open Source Intel (@Osint613) November 16, 2026
Η πληροφόρηση που είχε είναι πως τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.
Just in: UKMTO #207. Panama-flagged crude tanker ON PHOENIX seems to have been hit three nautical miles off Oman’s Khasab. Engine room on fire and fire fighting efforts are on, all crew are reported safe. The Onex owned vessel had been on the PGSA blacklist since 14 September.
#IranWar #Hormuz #OOTT
— Live-AIS.com (@live_ais_com) November 16, 2026