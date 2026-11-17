Εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, όπου σήμανε συναγερμός για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ανέφερε αρχικά πως χτυπήθηκαν δύο γέφυρες και λίγα λεπτά αργότερα, έγραψε στο Telegram: «Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης».

Επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει χθες Δευτέρα (16/11) για επικείμενο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, προτρέποντας τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση.