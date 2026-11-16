Έντονη ανησυχία για αυξημένο κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, εκφράζουν οι ρυθμιστικές Αρχές πυρηνικής ασφάλειας 38 χωρών, καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις της στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Μόσχα έχει κλιμακώσει το τελευταίο διάστημα τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εναντίον σταθμών παραγωγής, γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, ενός δικτύου που είναι ήδη σοβαρά επιβαρυμένο έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου.

Σε κοινή τους διακήρυξη, οι αρμόδιοι φορείς (HERCA, WENRA και NORA), οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε., τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να προστατευθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και τα δίκτυα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους.

Το εφιαλτικό σενάριο του μπλακ άουτ και η σκιά του Τσερνόμπιλ

Ο βασικός φόβος των ειδικών έγκειται στο ενδεχόμενο διακοπής της εξωτερικής ηλεκτροδότησης. Χωρίς σταθερή παροχή ρεύματος από το δίκτυο, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ψύξη του πυρηνικού υλικού στους σταθμούς, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο τήξης του πυρήνα (meltdown).

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να σημειωθεί έκλυση ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, αναβιώνοντας εφιαλτικές μνήμες από την καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986 —το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας— που είχε διασπείρει ραδιενεργά ισότοπα (ιώδιο-131, καίσιο-134 και καίσιο-137) σε Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρωσία, καθώς και σε μεγάλο τμήμα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.

«Το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου αυτόν τον χειμώνα»

Μιλώντας στο Reuters, ο επικεφαλής των οργανισμών HERCA και NORA, Περ Στραντ, επεσήμανε ότι οι ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν γίνει πολύ πιο καταστροφικές, καθώς χρησιμοποιούνται drones μεγαλύτερης ισχύος και υψηλότερης ακρίβειας.

«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής, ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος θα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του αυτόν τον χειμώνα», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, το χειρότερο σενάριο θα ήταν ένα πανεθνικό μπλακ άουτ που θα έθετε εκτός ελέγχου και τους εννέα ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας ταυτόχρονα. «Εννέα αντιδραστήρες την ίδια στιγμή με πιθανότητα διαρροής ραδιενέργειας θα συνιστούσαν μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», προειδοποίησε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η κρίση μπορεί να αποτραπεί εάν ασκηθεί άμεση πίεση στη Ρωσία για να παύσει τις επιθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να συντονιστούν άμεσα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, ώστε να διαχειριστούν τις ενδεχόμενες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Η εύθραυστη κατάσταση στους τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς

Το Σάββατο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας προκάλεσαν αστάθεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας, αναγκάζοντας ορισμένους λειτουργούντες αντιδραστήρες να μειώσουν την ισχύ τους.

Συνολικά, η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς:

Τρεις βρίσκονται σε λειτουργία, καλύπτοντας περίπου το 80% των ενεργειακών αναγκών της χώρας για τον χειμώνα.

Ο τέταρτος, ο σταθμός της Ζαπορίζια —ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη— τελεί υπό ρωσικό έλεγχο πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Παρότι ο σταθμός της Ζαπορίζια δεν παράγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια, εξαρτάται απόλυτα από την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος (που παρέχεται από το ουκρανικό δίκτυο) για την ψύξη των αντιδραστήρων του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΑΕ, από την έναρξη του πολέμου ο σταθμός έχει αποκοπεί από το εξωτερικό δίκτυο 27 φορές, αναγκαζόμενος να λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, ενώ από τα τέλη Μαρτίου στηρίζεται σε μία και μοναδική γραμμή ηλεκτροδότησης. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς γύρω από την εγκατάσταση και την καταστροφή των καλωδίων τροφοδοσίας.