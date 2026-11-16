Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν στην Πολωνία ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης, με τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας να ερευνούν τις διασυνδέσεις τους με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο.

Πρόκειται για δύο 17χρονους και έναν 16χρονο Πολωνό, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας (ABW), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός που είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των ειδικών υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανήλικοι δεν περιορίζονταν στη διάδοση ναζιστικής και φασιστικής ιδεολογίας μέσω του διαδικτύου, αλλά είχαν ήδη προχωρήσει σε ενέργειες που, κατά τις Αρχές, συνδέονταν με την προετοιμασία τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Συζητούσαν για εκρηκτικά και αυτοσχέδια όπλα

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στη δραστηριότητα των δύο 17χρονων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων συζητούσαν για την κατασκευή εκρηκτικών στο σπίτι, τη δημιουργία αυτοσχέδιων πυροβόλων όπλων και την παρασκευή πυροτεχνικών υλών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τρομοκρατική ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε χώρο που χρησιμοποιούσε ένας από τους υπόπτους, στελέχη της ABW εντόπισαν και κατέσχεσαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόδρομες ύλες για την παρασκευή εκρηκτικών.

Πολωνικά μέσα, επικαλούμενα στοιχεία της έρευνας, αναφέρουν επίσης ότι ένας από τους 17χρονους φέρεται να είχε στην κατοχή του έναν αυτοσχέδιο σωληνωτό εκρηκτικό μηχανισμό και να είχε πειραματιστεί με την κατασκευή εκρηκτικών.

Φέρονται να εξέταζαν επίθεση σε κατοικία

Από την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα μηνύματα που εξετάστηκαν προέκυψε, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ότι στις αρχές Αυγούστου οι δύο 17χρονοι είχαν συζητήσει τον τρόπο κατασκευής εκρηκτικού μηχανισμού, την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και τη χρήση του για πρόκληση έκρηξης σε κτήριο κατοικιών, όπου διέμενε πρόσωπο που γνώριζαν.

Ο ένας 17χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που σχετίζονται με κατοχή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, απόπειρα μετατροπής αεροβόλου σε πυροβόλο όπλο και διάδοση περιεχομένου μίσους.

Ο δεύτερος κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων και για προπαρασκευαστικές ενέργειες σχετικά με την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο μικροσκόπιο και ο 16χρονος

Στην ίδια ομάδα φέρεται να συμμετείχε ενεργά και ο 16χρονος. Από το υλικό των διαδικτυακών συνομιλιών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε έντονη συμμετοχή στη δραστηριότητα του δικτύου και στη διάδοση φασιστικού περιεχομένου.

Σε βάρος του διερευνώνται, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε ομάδα που φέρεται να είχε ως στόχο την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων και η διαδικτυακή προώθηση ολοκληρωτικών ιδεολογιών.

Ο Τόμας Σιεμόνιακ ανέφερε ότι οι έφηβοι ήταν συνδεδεμένοι με «διεθνές νεοναζιστικό περιβάλλον», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη περάσει από το επίπεδο της διαδικτυακής προπαγάνδας σε συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Προφυλακίστηκαν οι δύο 17χρονοι

Με απόφαση δικαστηρίου, οι δύο 17χρονοι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ ο 16χρονος οδηγήθηκε σε ειδική δομή κράτησης ανηλίκων.

Η έρευνα διεξάγεται από την Περιφερειακή Εισαγγελία του Γκντανσκ σε συνεργασία με την ABW και παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο και ποια ήταν η πλήρης έκταση των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας έχει προειδοποιήσει για αυξανόμενα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης νεαρών ατόμων μέσω διαδικτύου, τονίζοντας ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μετάβαση από την κατανάλωση εξτρεμιστικού περιεχομένου στην αναζήτηση στόχων, μέσων και συγκεκριμένου σχεδίου επίθεσης.