Στα 2,14 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία του διμερούς εμπορίου αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση 6,53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες, η οποία βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,42% και έφτασαν τα 543,44 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από το Βέλγιο διαμορφώθηκαν σε 1,601 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,27%.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας περιορίστηκε κατά 2,75% (ή 29,88 εκατ. ευρώ) και ανήλθε σε 1.057,89 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση αυτή συνοδεύτηκε από βελτίωση του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,94%, έναντι 29,85% το 2025 και 37,09% το 2024. Σε σύγκριση με το οκτάμηνο του 2024, οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 1,93% και οι εισαγωγές κατά 11,42%, με το εμπορικό έλλειμμα να παραμένει αυξημένο κατά 17,01%.

Η επίδραση των πετρελαιοειδών στις εξαγωγές

Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών επηρεάστηκε καθοριστικά από την επανεμφάνιση εξαγωγών οπτάνθρακα, ασφάλτου και λοιπών πετρελαϊκών υπολειμμάτων, αξίας 62,70 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικής καταγεγραμμένης αξίας το οκτάμηνο του 2025.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνέβαλε κατά 77,8% στη συνολική καθαρή αύξηση των εξαγωγών. Εξαιρουμένου του κεφαλαίου των ορυκτών καυσίμων, των λαδιών και των συναφών προϊόντων (κεφάλαιο 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας), οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 460,07 εκατ. ευρώ, έναντι 445,92 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,17% (και 10,24% σε σχέση με το 2024).

Στην κορυφή των εξαγωγικών κατηγοριών προς το Βέλγιο βρίσκονται τα ορυκτά καύσιμα, τα λάδια και τα συναφή προϊόντα, με 83,37 εκατ. ευρώ και μερίδιο 15,34% επί του συνόλου.

Ακολουθούν τα φαρμακευτικά προϊόντα με 66,75 εκατ. ευρώ (+7,28%), τα καπνά και συναφή προϊόντα με 58,04 εκατ. ευρώ (+7,15%) και τα γαλακτοκομικά, αυγά και μέλι με 50,48 εκατ. ευρώ (+39,73%).

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε επίσης στα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων (37,81 εκατ. ευρώ, +5,54%), καθώς και στους καρπούς και τα φρούτα (23,57 εκατ. ευρώ, +92,65%).

Ισχυρή άνοδος των αγροδιατροφικών προϊόντων

Ξεχωριστή δυναμική κατέγραψαν τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι εξαγωγές των οποίων ενισχύθηκαν κατά 23,29% και ανήλθαν σε 156,29 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο του 2026, σημειώνοντας άλμα 41,76% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι εξαγωγές τυριών και πηγμένου γάλακτος έφτασαν τα 26,09 εκατ. ευρώ (+23,42%), ενώ τα προϊόντα ζύμωσης γάλακτος, όπως το γιαούρτι, διαμορφώθηκαν στα 23,68 εκατ. ευρώ (+67,73%).

Η συνδυασμένη αξία των δύο αυτών κατηγοριών ανήλθε σε 49,78 εκατ. ευρώ, έναντι 27,24 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο του 2024.

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 124,59% σημείωσαν και οι εξαγωγές άλλων νωπών καρπών και φρούτων, αγγίζοντας τα 19,97 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές ελαιολάδου διαμορφώθηκαν σε 6,60 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 2,41% σε σχέση με το 2025.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα στην πρώτη θέση των εισαγωγών

Από την πλευρά των εισαγωγών, τα φαρμακευτικά προϊόντα παρέμειναν η μεγαλύτερη κατηγορία προμηθειών της Ελλάδας από το Βέλγιο, με αξία 295,85 εκατ. ευρώ και μερίδιο 18,48% επί του συνόλου, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,22% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές συσκευασμένων φαρμάκων για λιανική πώληση μειώθηκαν κατά 10,16% (στα 160,63 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισαγωγές ανοσολογικών προϊόντων και εμβολίων αυξήθηκαν κατά 15,96% (στα 125,38 εκατ. ευρώ).

Τις επόμενες θέσεις στη λίστα των εισαγωγών κατέλαβαν οι μηχανές και ο μηχανολογικός εξοπλισμός με 134,74 εκατ. ευρώ (+14,38%), οι πλαστικές ύλες και τα τεχνουργήματά τους με 114,12 εκατ. ευρώ (+9,15%), τα οχήματα και τα μέρη τους με 110,57 εκατ. ευρώ (-3,47%), καθώς και τα ορυκτά καύσιμα και συναφή προϊόντα με 106,25 εκατ. ευρώ (+114,33%).

Αν εξαιρεθεί το κεφάλαιο 27 των πετρελαιοειδών, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 1.495,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,40% σε σχέση με τα 1.501,01 εκατ. ευρώ του 2025.

Η εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου δεν είναι καλή

Εξαιρουμένου του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 1,90% και διαμορφώθηκε σε 1.035,01 εκατ. ευρώ, έναντι 1.055,10 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο του 2025.

Όπως υπογραμμίζει η έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών, παρά την εξαγωγική ανάκαμψη που στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις πετρελαϊκές ροές και τη σταθερή ανοδική πορεία των γαλακτοκομικών την τριετία 2024–2026, το διμερές εμπόριο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη ανισορροπία εις βάρος της Ελλάδας, καθώς οι εισαγωγές παραμένουν σχεδόν τριπλάσιες των εξαγωγών.