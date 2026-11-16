Σημαντικές και συχνά δυσανάλογες αποκλίσεις στη συνολική ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών για δημοτικά τέλη, φόρους, ύδρευση και αποχέτευση το 2026 καταγράφει νέα έρευνα του τοπογράφου μηχανικού και στατιστικολόγου Νίκου Καρδούλα, η οποία δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Συγκρίνοντας και τους 332 δήμους της επικράτειας, η μελέτη αναδεικνύει ότι ενώ η μέση ετήσια χρέωση φτάνει τα 1.000 € στις Σπέτσες, στον δήμο Αργιθέας περιορίζεται στα 139 €, αποτυπώνοντας έντονες ανισότητες ακόμη και μεταξύ γειτονικών ή ομοειδών δήμων, λόγω της απουσίας ενιαίου πλαισίου ελέγχου στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Οι 10 ακριβότεροι και οι 10 φθηνότεροι δήμοι πανελλαδικά

Στην κορυφή της ακρίβειας για το 2026 βρίσκεται ο δήμος Σπετσών (1.000 €), με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από τους δήμους Παξών (908 €), Ύδρας (889 €), Ψαρών (660 €), Φολεγάνδρου (652 €), Άργους-Μυκηνών (610 €), Κεντρικής Κέρκυρας (594 €), Σίφνου (564 €), Σίκινου (563 €) και Σιθωνίας (557 €).

Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη μέση ετήσια χρέωση έχει ο δήμος Αργιθέας (139 €), ακολουθούμενος στην τελευταία δεκάδα από τους δήμους Μεγανησίου (142 €), Αμαρίου (158 €), Αμφίκλειας-Ελάτειας (164 €), Ικαρίας (165 €), Λίμνης Πλαστήρα (166 €), Δωδώνης (171 €), Αγράφων (172 €), Πωγωνίου (178 €), καθώς και τους δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων και Πρεσπών (αμφότεροι στα 180 €).

Η εικόνα στους μεγάλους δήμους, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Ανά πληθυσμιακή κατηγορία και μητροπολιτικό συγκρότημα, τα στοιχεία της έρευνας καταγράφουν τα εξής άκρα:

Στους 16 μεγαλύτερους δήμους (άνω των 100.000 κατοίκων): Ακριβότερος αναδεικνύεται ο δήμος Ιωαννιτών με 541 € και φθηνότερος ο δήμος Πατρέων με 287 €.

Στους 49 μεγάλους δήμους (50.001 έως 100.000 κατοίκους): Την υψηλότερη χρέωση έχει ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με 594 € και τη χαμηλότερη ο δήμος Καρδίτσας με 272 €.

Λεκανοπέδιο Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης: Στο λεκανοπέδιο Αττικής ο ακριβότερος δήμος είναι το Χαλάνδρι (480 €) και ο φθηνότερος η Φυλή (236 €), ενώ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης την πρώτη θέση ακρίβειας κατέχει ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (472 €) και την τελευταία ο δήμος Δέλτα (276 €).

Ο ακριβότερος και ο φθηνότερος δήμος ανά Περιφέρεια

Αναλυτικά, οι ακραίες τιμές μέσης ετήσιας χρέωσης στις 13 Περιφέρειες της χώρας διαμορφώνονται ως εξής:

Αττικής: Ακριβότερος ο δήμος Σπετσών (1.000 €) – φθηνότερος ο δήμος Φυλής (236 €).

Ιονίων Νήσων: Ακριβότερος ο δήμος Παξών (908 €) – φθηνότερος ο δήμος Μεγανησίου (142 €).

Βορείου Αιγαίου: Ακριβότερος ο δήμος Ψαρών (660 €) – φθηνότερος ο δήμος Ικαρίας (165 €).

Νοτίου Αιγαίου: Ακριβότερος ο δήμος Φολεγάνδρου (652 €) – φθηνότερος ο δήμος Καρπάθου (210 €).

Πελοποννήσου: Ακριβότερος ο δήμος Άργους-Μυκηνών (610 €) – φθηνότερος ο δήμος Γορτυνίας (212 €).

Κεντρικής Μακεδονίας: Ακριβότερος ο δήμος Σιθωνίας (557 €) – φθηνότερος ο δήμος Εμμανουήλ Παππά (229 €).

Θεσσαλίας: Ακριβότερος ο δήμος Αλοννήσου (549 €) – φθηνότερος ο δήμος Αργιθέας (139 €).

Ηπείρου: Ακριβότερος ο δήμος Ιωαννιτών (541 €) – φθηνότερος ο δήμος Δωδώνης (171 €).

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ακριβότερος ο δήμος Κομοτηνής (530 €) – φθηνότερος ο δήμος Αρριανών (210 €).

Δυτικής Μακεδονίας: Ακριβότερος ο δήμος Εορδαίας (442 €) – φθηνότερος ο δήμος Πρεσπών (180 €).

Στερεάς Ελλάδας: Ακριβότερος ο δήμος Θηβαίων (435 €) – φθηνότερος ο δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας (164 €).

Κρήτης: Ακριβότερος ο δήμος Ηρακλείου (433 €) – φθηνότερος ο δήμος Αμαρίου (158 €).

Δυτικής Ελλάδας: Ακριβότερος ο δήμος Αιγιαλείας (403 €) – φθηνότερος ο δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (206 €).

Η μεθοδολογία της έρευνας

Για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας χρέωσης ανά νοικοκυριό το 2026 (που περιλαμβάνει Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με τον ΔΦ και το ΤΑΠ να αντικαθίστανται από το 2027 από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης), ο κ. Καρδούλας αξιοποίησε επίσημα δεδομένα από τη «Διαύγεια», την ΕΛΣΤΑΤ και την ΑΑΔΕ:

Κατοικία και ακίνητα: Ελήφθη υπόψη μέση κατοικία εμβαδού 87 τ.μ. (βάσει της απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2021), η μέση αντικειμενική αξία ανά δήμο και ο πανελλαδικός μέσος συντελεστής παλαιότητας ακινήτων 0,62 για τον υπολογισμό του ΤΑΠ.

Κατανάλωση νερού και πάροχοι: Υπολογίστηκε μέση μηνιαία κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων (m³) νερού ανά νοικοκυριό. Σε 44 δήμους της Αττικής οι χρεώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης προέρχονται από την ΕΥΔΑΠ, ενώ σε 8 δήμους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ.

Συντελεστές δήμων: Όπου υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανά δημοτική ενότητα, χρησιμοποιήθηκαν οι χρεώσεις της μεγαλύτερης ΔΕ, της πρωτεύουσας ή της έδρας του δήμου, ενώ όπου ίσχυαν ζώνες στα αστικά κέντρα υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους.

Όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα της έρευνας, ακόμη και εντός των ίδιων Περιφερειακών Ενοτήτων παρατηρείται το φαινόμενο δήμοι μικρότεροι πληθυσμιακά από τον μητροπολιτικό δήμο να επιβάλλουν αισθητά υψηλότερες χρεώσεις στα νοικοκυριά.

Η ανάρτηση του κ. Καρδούλα