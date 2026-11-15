Ίδια προϊόντα, ίδιες μάρκες, ίδιες συσκευασίες και ποσότητες, αλλά αισθητά διαφορετικός λογαριασμός στο ταμείο. Ακόμη και για ένα απολύτως ίδιο καλάθι 25 επώνυμων προϊόντων, η επιλογή αλυσίδας σούπερ μάρκετ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορά συνολικού κόστους έως και 10% σε μία συγκεκριμένη ημέρα, ενώ όταν η σύγκριση γίνεται με βάση τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών, η απόκλιση φτάνει το 11,4%, σύμφωνα με ανάλυση της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr.

Στη δοκιμαστική σύγκριση πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην οποία επιλέχθηκαν αποκλειστικά επώνυμα είδη με την ίδια μάρκα, συσκευασία και ποσότητα, εξαιρώντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω πιθανών διαφοροποιήσεων στη σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά τους, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ, καταγράφοντας διαφορά 4,54 ευρώ για ακριβώς τα ίδια προϊόντα.

Τι έδειξε η σύγκριση 30 ημερών και τα συμπεράσματα για τους καταναλωτές

Όταν η επεξεργασία επεκτάθηκε στις μέσες τιμές των 25 προϊόντων κατά τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω των ιστορικών δεδομένων της πλατφόρμας, η απόκλιση μεταξύ ακριβότερου και φθηνότερου καλαθιού διευρύνθηκε στο 11,4%, ενώ διαφοροποιήθηκε και η κατάταξη ορισμένων αλυσίδων, καθώς αλυσίδα που εμφανιζόταν οικονομικότερη μια συγκεκριμένη ημέρα δεν διατηρούσε απαραίτητα το ίδιο πλεονέκτημα στον μέσο όρο του μήνα. Επιπλέον, προέκυψε ότι η αλυσίδα με το χαμηλότερο συνολικό καλάθι δεν έχει αναγκαστικά τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε επιμέρους κωδικό, καθώς άλλη αλυσίδα μπορεί να είναι φθηνότερη στον καφέ, άλλη στα ζυμαρικά και άλλη στα απορρυπαντικά.

Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή υπογραμμίζουν δύο κρίσιμα σημεία: πρώτον, τη σύγκριση ολόκληρης της λίστας αγορών και όχι μεμονωμένων προϊόντων (δυνατότητα που προσφέρει το PosoKanei πριν ο καταναλωτής φτάσει στο ταμείο) και, δεύτερον, την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών μέσω του ιστορικού δύο μηνών που διαθέτει η πλατφόρμα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα ευρήματα της δοκιμής αφορούν τα συγκεκριμένα 25 είδη και δεν υποδεικνύουν ότι μία αλυσίδα είναι πάντοτε η οικονομικότερη.

Η δήλωση της διοικήτριας Δέσποινας Τσαγγάρη

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, τόνισε πως στόχος του PosoKanei είναι η σύγκριση τιμών να γίνει καθημερινή συνήθεια: «Το ίδιο ακριβώς καλάθι, με τα ίδια 25 προϊόντα, μπορεί να κοστίζει έως 10% περισσότερο, ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Και όταν εξετάσαμε τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών, η διαφορά έφτασε το 11,4%. Το μήνυμα για τον καταναλωτή είναι απλό: δεν αρκεί να βρίσκουμε ένα προϊόν σε καλή τιμή. Σημασία έχει πόσο πληρώνουμε συνολικά για τα ψώνια μας. Με το PosoKanei μπορούμε, πριν φτάσουμε στο ταμείο, να συγκρίνουμε το κόστος της δικής μας λίστας σε διαφορετικές αλυσίδες και να παρακολουθούμε πώς μεταβάλλονται οι τιμές στον χρόνο. Θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση τιμών καθημερινή συνήθεια όλων μας. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξουμε τι αγοράζουμε για να πληρώσουμε λιγότερα. Μερικές φορές αρκεί να γνωρίζουμε πού μας συμφέρει να το αγοράσουμε. Αυτός είναι ο στόχος του PosoKanei: να δίνει στον καταναλωτή την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να αποφασίζει ο ίδιος πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα τα χρήματά του».