Μία συγκινητική ανάρτηση για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου έκανε η γνωστή ερμηνεύτρια, Μαρίζα Κωχ, που θυμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο μία γυναίκα άνοιξε την πόρτα της πολυκατοικίας και του σπιτιού της στην οδό Στουρνάρη και έσωσε όσους φοιτητές περνούσαν από εκεί, την ώρα που γίνονταν τα αιματηρά επεισόδια κατ’ εντολήν της χούντας.

Στην ανάρτησή της, που συνοδεύεται από μία -ιστορική πλέον- φωτογραφία, αποκαλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας, που έγινε αυτόκλητος σωτήρας για πολλά παιδιά. Δείτε την εικόνα και την ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ για την Σοφία Βέμπο.

Το κείμενο της ανάρτησης:

«Αγαπημένοι μου,

Ήμουνα κι εγώ ανάμεσά τους στο πεζοδρόμιο. Η βοή του κόσμου με συνθήματα ξεσήκωνε την πόλη. Οι ελεύθεροι σκοπευτές έριχναν από τις ταράτσες των πολυκατοικιών. Δίπλα μου ο Βασίλης Ρακόπουλος με την ηλεκτρική κιθάρα που κρατούσε με προστάτευε. Βρήκαμε μια πόρτα πολυκατοικίας ανοιχτή στην οδό Στουρνάρη. Γέμισε το κλιμακοστάσιο από νεολαία την ώρα που το τανκ άρχισε να προχωράει προς τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου. Στα κάγκελα και παντού κρέμονταν παιδιά και όλο το πλήθος, φωνάζοντας «Όχι» στον στρατιώτη να σταματήσει. Το τανκ δε σταμάτησε.

Μια πόρτα στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας ήταν ανοιχτή. Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε στο διαμέρισμα. Το σπίτι ήταν ασφυκτικά γεμάτο κορίτσια και αγόρια. Τη γυναίκα αυτή την αναγνωρίσαμε πριν περάσουν 5 λεπτά. Ήταν η Σοφία Βέμπο».