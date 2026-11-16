Σοκαριστικές εικόνες ασυνείδητης οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο (14/11) στη Γλυφάδα, όταν ένας νεαρός οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του και με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική πλατεία, την ώρα που ο συνοδηγός κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος.

Επικίνδυνοι ελιγμοί σε πολυσύχναστο σημείο

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, ο οδηγός εκτελεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό, αγνοώντας παντελώς τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η ενέργειά του τόσο για τον συνοδηγό του, όσο και για τους διερχόμενους πολίτες.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια πλατεία της Γλυφάδας όπου συχνάζουν οικογένειες με μικρά παιδιά, γονείς και ηλικιωμένοι, γεγονός που καθιστά την πράξη ακόμη πιο ριψοκίνδυνη.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. το βίντεο και οι επόμενες κινήσεις

Το οπτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι. Τοποθετούμενη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ σχετικά με το θέμα, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά προκλήθηκε κίνδυνος, θα σχηματιστεί κανονικά ποινική δικογραφία, πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.