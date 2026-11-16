Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Καλύβια Αγρινίου ο αιφνίδιος θάνατος ενός νεαρού άνδρα, ηλικίας περίπου 34 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου έπειτα από πτώση από στέγη αποθήκης.

Πρόκειται για τον Μπάμπη Διονυσάτο, έναν ιδιαίτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία οικογενειάρχη, ο οποίος ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας είχε ανέβει στη στέγη αποθήκης του, κοντά στον υδατόπυργο των Καλυβίων, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, βρέθηκε στο κενό και φέρεται να έπεσε πάνω σε γεωργικό μηχάνημα και συγκεκριμένα σε φρέζα, με αποτέλεσμα να υποστεί εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.

Τον εντόπισαν βαριά τραυματισμένο

Τον άνδρα φέρεται να εντόπισε αλλοδαπός που βρισκόταν στην περιοχή και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και ο 35χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και, παρά τις προσπάθειές τους, ο νεαρός άνδρας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Θλίψη στα Καλύβια

Η είδηση του θανάτου του Μπάμπη προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία των Καλυβίων, όπου ήταν γνωστός και αγαπητός.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις καθώς ο νεαρός άνδρας αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ο 35χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη στέγη της αποθήκης.

Ο 35χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία με έντονη κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» των τελευταίων αγροτικών κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα στο μεγάλο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.