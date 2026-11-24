Την ανάγκη για άμεση και αυστηρή ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας υπογράμμισε με παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η επικεφαλής της ευρω-ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας, κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, καταγγέλλοντας τις διαρκείς τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όπως επισήμανε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, η τουρκική προκλητικότητα αποτελεί μέρος μιας συστηματικής αναθεωρητικής στρατηγικής, η οποία εκδηλώνεται καθημερινά. Η πρόσφατη αμφισβήτηση της κυριαρχίας 500 ελληνικών νησιών και νησίδων στο Αιγαίο, οι περισσότερες από 3.000 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου εντός του έτους και η διατήρηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου και της περιφερειακής σταθερότητας.

Παράλληλα, η κ. Βόζεμπεργκ υπογράμμισε ότι η απειλή πολέμου επί 35 χρόνια κατά της Ελλάδας, η συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου επί 52 χρόνια αλλά και οι νέες πρωτοβουλίες θεσμοθέτησης της παράνομης «Γαλάζιας Πατρίδας», αποδεικνύουν ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να περιφρονεί τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις ευρωπαϊκές συστάσεις.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η κ. Βόζεμπεργκ απηύθυνε κάλεσμα προς τους συναδέλφους ευρωβουλευτές να στείλουν με την ψήφο τους την Πέμπτη ένα σαφές και ηχηρό πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα. Η περιφρόνηση των ευρωπαϊκών αξιών και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας κρατών-μελών δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες.

Η παρέμβαση της Ελίζας Βόζεμπεργκ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Κυρία Επίτροπε,

Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας επιβεβαιώνεται καθημερινά. Μόλις χθες ανώτατος Τούρκος Αξιωματούχος αμφισβήτησε την κυριαρχία 500 νησιών κ νησίδων στο Αιγαίο. Οι συνεχείς παραβιάσεις εναέριου χώρου στην Ελλάδα μόνο φέτος υπερέβησαν τις 3000.

Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που ομόθυμα καταδικάστηκε από την Ένωση εξακολουθεί να υφίσταται. Όπως και η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας 35 χρόνια και τα στρατεύματα κατοχής 52 χρόνια στην Κύπρο. Ενώ ετοιμάζεται άμεσα προς ψήφιση σχέδιο νόμου για την παράνομη Γαλάζια πατρίδα .

Όλα εναντίον της κυριαρχίας όμορων κρατών, όλα κατά παραβίαση του Διεθνούς δικαίου, όλα σε αντίθεση με τις συστάσεις της Ένωσης.

Η Τουρκία έχει διαχωρίσει τη θέση της από κάθε έννοια δικαίου. Απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου πρέπει να απαντώνται άμεσα και αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη με την ψήφο μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ξεκάθαρο ηχηρό μήνυμα. Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια επιβολής παράνομων τετελεσμένων από την Τουρκία. Η περιφρόνηση των ευρωπαϊκών αξιών δεν θα μένει αναπάντητη».

Το βίντεο της ομιλίας